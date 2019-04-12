В Петербурге на Международном военно-морском салоне покажут 15 новинок

В Смольном анонсировали проведение IX Международного военно-морского салона IMDS-2019, который пройдёт в Санкт-Петербурге летом.

Как отметил во время совещания генеральный директор организации-устроителя мероприятия Михаил Золотарёв, в этом году в экспозиции военно-морского салона будут представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний.

По словам Золотарёва, посетители IMDS-2019 смогут увидеть 15 новых кораблей и катеров ВМФ России, в их числе фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов".

Ожидается, что в работе салона примут участие около 50 иностранных делегаций. В деловой программе запланировано проведение четырех научных конференций.