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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Петербурге на Международном военно-морском салоне покажут 15 новинок

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Смольном анонсировали проведение IX Международного военно-морского салона IMDS-2019, который пройдёт в Санкт-Петербурге летом.

Как отметил во время совещания генеральный директор организации-устроителя мероприятия Михаил Золотарёв, в этом году в экспозиции военно-морского салона будут представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний.

По словам Золотарёва, посетители IMDS-2019 смогут увидеть 15 новых кораблей и катеров ВМФ России, в их числе фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов".

Ожидается, что в работе салона примут участие около 50 иностранных делегаций. В деловой программе запланировано проведение четырех научных конференций.

 

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Страны
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
22350
Выставки
МВМС
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