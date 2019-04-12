"Аналогов нет": Путин рассказал о новейшем оружии
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты "Сармат"
Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит финальную стадию испытаний, сообщил президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что комплекс поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году. Путин также отметил, что мощь российских войск усилит и ракетный комплекс "Авангард", выход на боевое дежурство которого ожидается уже в этом году.
На встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий российский лидер Владимир Путин сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит финальную стадию испытаний.
Путин подчеркнул, что мощь Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) серьезно усилит ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" уже стоят на боевом дежурство, обратил внимание глава государства.
Он также упомянул и гиперзвуковую ракету "Циркон", которая, по словам президента, по своей дальности и скорости "не имеет аналогов в мире". Российский лидер сообщил, что им и другими современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки. "Современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил", - подчеркнул Путин.
По этой причине, как указал президент, выше станут и требования к подготовке личного состава, а также качеству и интенсивности боевой учебы.
"Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных передовых знаний, технологий, умения эффективно их применять. Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач", - обратился российский лидер к военным.
О начале активной фазы испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат" Путин сообщил еще 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию РФ .
РС-28 "Сармат" - это перспективный российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной Межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), способной нести ядерные заряды. Его с 2000-х годов разрабатывали специалисты АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская обл.) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода", который находился на вооружении РВСН с 1988 года.
По его словам, в первую очередь эта процедура пройдет в полках Ужурской ракетной дивизии, которая на сегодняшний день располагает предшественником "Сармата" - "Воеводой". Каракаев тогда отмечал успешное завершение бросковых испытаний МБР "Сармат" (испытания с массогабаритным макетом), в ходе которых военные отработали технологию подготовки ракет к пуску, проверили работоспособность двигательной установки, а также правильность конструкторских решений.
Тогда же командующий РВСН упомянул и об "Авангардах". Он сообщил, что в 2019 году первые образцы этого ракетного комплекса появятся в ракетном полку Домбаровского соединения. "Новый ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов", - пояснил он.
В конце декабря прошлого года Минобороны провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск "Авангарда" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В результате условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае была поражена.
"Авангард" - это ракетный комплекс стратегического назначения с МБР. Он оснащен планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Согласно информации в открытых источниках, головная часть ракеты этого комплекса была создана в рамках опытно-конструкторской работы "4202" специалистами Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" (Реутов) под руководством главного конструктора Павла Судюкова.
"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - сказал российский лидер. По его словам, скорость "Циркона" - девять чисел Маха, то есть порядка 11 тыс. км/ч. Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать такими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.
Лидия Мисник
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