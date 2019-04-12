Как устроена база Минобороны "Северный клевер" в Арктике

По одиночке не ходить! Для медведя ты сейчас просто объект охоты.

Согласитесь, обнадеживающее начало. Я - в Арктике, на базе минобороны под романтическим названием "Северный клевер", и за последние сутки это уже третий по счету инструктаж. Но самый интригующий. До этого в Москве командир военного АН-148 учил, через какие двери выбираться при пожаре двигателей, но это рутина. Затем в Тикси борттехник вертолета Ми-26 перечислял к чему запрещено здесь прикасаться (мог бы сказать проще: вообще ничего не трогай).

А теперь на Котельном меня учат, как не стать десертом для белых медведей, которых тут бродит изрядно. Котельный - самый большой остров архипелага Новосибирские острова, что омывают два моря - Восточно-Сибирское и Лаптевых. Омывают - это фигура речи. Они под панцирем толстого льда. По местным меркам сейчас нехолодно: всего минус 25. Это ничего, зимой до - 50 C.

Если вы не сильны в географии, то вспоминайте юность: фильмы и книги о загадочной земле Санникова. Остров фигурирует в романе Жюль Верна "Цезарь Каскабель".

Да, история тех удивительных открытий творилась именно здесь. На "Клевере" есть памятная доска Эдуарду Васильевичу Толлю: он один из первооткрывателей Арктики. Именно с Котельного Яков Санников видел свою сказочную землю.

За те открытия полярники прошлых веков платили жизнями. На этом архипелаге бесследно исчез Эдуард Толль: его судьба неизвестна, могила не найдена. Арктика - это романтика, но порой смертельная. Главные факторы риска - дикий холод и еще более дикие животные.

В прошлой жизни я служил в Войсках ПВО на Севере и помню случаи, когда солдаты становились жертвой нападения медведей. Спрашиваю офицеров базы: сколько было таких трагедий на "Клевере"?". Ответ по-военному четкий: "На "Клевере" - нисколько".

Замечу, что в белого медведя стрелять нельзя. Только в воздух, чтобы отпугнуть.

В 1960-ых, когда на архипелаг пришли военные, их служба была ежедневной борьбой за выживание. Поэтому "Северный клевер" - не просто база, а новое слово в освоении Арктики. И первый в Вооруженных силах России военный городок замкнутого цикла, построенный с использованием самых современных технологий.

Строить начали в 2014 году.

Колоссальный труд - создать на такой широте объект, где служат и комфортно живут до 250 человек.

"Северным клевером" базу назвали из-за схожести с растением: если посмотреть на нее с неба - чисто клевер.

Оговорюсь: базой "Северный клевер" называют журналисты. Если строго по документам, то это административно-жилой комплекс, рассчитанный на проживание военнослужащих из состава 99-й тактической группы Северного флота. С высокой степенью автономности: запасов на 12 месяцев.

Стоит на сваях, это оптимальный для Арктики вариант. Четыре блока: А - жилые модули, бытовые комнаты, общая прачечная и сауна. Б - жилой, со спортзалом; В - жилой, в центральной части актовый зал с эстрадой; Г - центральный: административный и учебный блоки, медицинский модуль, столовая и склады.

Комплекс спроектирован так, что выходить на улицу без особой необходимости не надо.

"Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" - весомый аргумент в бесконечном споре о том, кто в Арктике главный. После белых медведей, конечно

Улица - это опять-таки фигура речи. Ближайшая улица в обывательском смысле слова в 500 км южнее: в поселке Тикси. На запад, восток и на север признаки цивилизации отсутствуют. Можно было бы написать, что вокруг базы настоящее белое безмолвие в стиле рассказов Джека Лондона. Белое - да, но безмолвие относительное. "За бортом" обычно воют метели и сильный ветер усиливает ощущения мороза.

Зачем нам здесь база?

За ответами надо зайти внутрь "Клевера".

Пройдя коридоры и переходы, попадаешь в большой актовый зал. Справа и слева от сцены - портреты президента и министра обороны.

Две цитаты. Президент России В.В. Путин: "Арктика - важнейший регион России". Министр обороны С.К. Шойгу: "Россия готова оружием защищать свои интересы в Арктике".

Исчерпывающие ответы.

В Арктике примерно 25% мировых запасов полезных ископаемых, львиная доля из которых еще не разработана.

Есть и неуглеводородные ценности. Самая главная из которых - наш Северный морской путь. Простая и понятная арифметика: Китай - огромный производитель всяких нужных вещей. Западная Европа - один из крупнейших потребителей. Если везти грузы морем через Суэцкий канал, то получается больше 10 тыс. морских миль. Огибая Африку - почти 15 тыс. А воспользовавшись услугами российских ледоколов и лоцманов - всего 8 тыс. Естественно, пополнив нашу казну транзитными сборами.

Оставить без охраны такие ценности мы не можем.

"Наша часть выполняет задачи по радиолокационному контролю, контролю воздушного пространства и контролю северных морских путей", - сообщает и. о. командира базы подполковник Владимир Пасечник.

Вся техника и оружие в арктическом исполнении. Радары под куполами, комплексы доработаны для условий экстремально низких температур. При этом, чтобы пройти в отапливаемые боксы с машинами, не надо покидать базу. Для прежних поколений военных, служивших на Севере, это мягко говоря, удивительно.

Часть арсеналов командование базы показало.

Это надо видеть: открываются огромные двери боксов и с какой-то кажущейся легкостью выходят величественный "Бастион", за ним - два "Панциря".

"Бастион" - это подвижный береговой ракетный комплекс для поражения надводных кораблей любых классов. Отправит на дно хоть вражеский корвет, хоть авианосец.

Его боевые возможности офицеры раскрывать отказались. Вежливо, но настойчиво попросив почерпнуть информацию из открытых источников. Оставив ее без комментариев.

Упомянутые открытые источники утверждают, что из "Бастиона" стреляют на 300 км сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Весомый аргумент в бесконечном споре о том, кто в Арктике главный. После медведей, конечно.

"Бастион" на учениях прошлой осенью доказал свою эффективность, - говорит командир дивизиона подполковник Евгений Хазиев. - Мишени поражены, оценка "отлично".

И "Бастионы", и всю базу с аэродромом прикрывают расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С1".

Довелось побывать на плановых стрельбах: расчеты били из 30-мм пушек в сторону моря, по мишеням на дистанции в 2 км.

"Комплекс уникальный, - не скрывает эмоций командир зенитно-ракетной батареи Егор Огарков. - Техника доработана с учетом климатических условий и ни разу не подводила".

"Панцирь" универсален: он поражает воздушные, надводные и береговые цели. О его возможностях на "Клевере" также отослали "в открытые источники". А они гласят, что он создает непрерывную зону перехвата целей от 0 м и до 15 км по высоте и до 20 км по дальности. Суммарная скорострельность 30-мм пушек - 5000 выстр./мин.

Личный состав одет в форму, в которой комфортно на экстремальном морозе до 6 часов.

Здесь служат только офицеры и контрактники. Живут солдаты и сержанты по 2-4 человека в комнатах, офицеры - по 1-2. В каждом блоке телевизор, душевая и санузел. Воду не завозят: плавят снег, летом опресняют морскую. Вода проходит многоуровневую очистку, а питьевую еще и минерализуют. Горячий душ в любое время.

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: спортзал, оснащенный тренажерами, боксерские груши, столы для тенниса и бильярда.

Кормят вкусно, по системе "шведский стол". Круглый год на столе свежие фрукты и овощи. Через три года есть право на перевод в местность с более благоприятным климатом. Хотя несколько офицеров добровольно остались в Арктике и после трех лет службы на острове. Прикипели, что называется. Естественно, минобороны создает материальные стимулы.

Среди нескольких нетипичных задач, решаемых частью, - экология. Летом формируют экологический взвод, утилизируют металлолом. Особенно бочки из-под горючего. Не свои - оставшиеся от тех, кто в Арктике жил, работал и служил в прошлые десятилетия. Военные пришли на Новосибирские острова намного позже полярников, геологов, метеорологов, гражданских моряков и летчиков. Но в Арктике нет чужого мусора, убирают любой. Экология не ведомственное понятие.

Чтобы картина не показалась слишком идеальной, открою небольшую "военную тайну". На базе нет женщин. Совсем. Увы, но для милых дам край экстремальных морозов и белых медведей не подходит. Это суровая доля только для мужчин. И то не для всех. Только для настоящих.

И еще: здесь вы не зависнете на ночь в соцсетях. Даже в свободное от службы время. Интернета нет: никакого, в том числе и мобильного. Сотовый тоже не ловит.

Зато можно смотреть кино и всласть читать книги. Настоящие, бумажные. Того же Владимира Обручева, Жуль Верна...

Как в добрые старые времена.

Игорь Елков