Российские военные корабелы запатентовали уникальный корабельный корпус

Крыловский государственный научный центр запатентовал корпус боевого корабля, который, по словам разработчиков, должен обладать уникальными свойствами. Представители центра утверждают, что благодаря уникальным обводам патентованный образец обеспечит кораблю повышенную скорость.

Источник изображения: topwar.ru

В комментарии ТАСС генеральный директор научного учреждения заявил, что форма корабля даст минимальное гидродинамическое сопротивление. Оно снизится на 25-30%.

Это позволит увеличить число вертикальных пусковых установок, размещенных на корабле, и в полтора-два раза расширить стандартный боекомплект боевых кораблей дальних морской и океанской зон.

Кроме того, новый корпус позволит надводным кораблям нести на себе повышенное количество средств ПВО, противолодочной и противокорабельной обороны.

Модель нового корпуса была протестирована в опытном бассейне, подтвердила свою эффективность в ходе многочисленных проверок, после чего на нее был оформлен патент.

Крыловский государственный научный центр занимается исследованиями в сфере проектирования и кораблестроения. Он был основан в 1894 году и за это время внес значительный вклад в разработку продукции как военного, так и двойного назначения.

Экспериментальная база центра позволяет проводить самое разное опытное тестирование. На территории КГНЦ, среди прочего, имеются бассейны для ледовых, глубоководных и мелководных испытаний, ландшафтная аэродинамическая труба и суперкомпьютер.