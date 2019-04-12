Войти
12.04.2019
Военное обозрение

Российские военные корабелы запатентовали уникальный корабельный корпус

636
0
0

Крыловский государственный научный центр запатентовал корпус боевого корабля, который, по словам разработчиков, должен обладать уникальными свойствами. Представители центра утверждают, что благодаря уникальным обводам патентованный образец обеспечит кораблю повышенную скорость.

Источник изображения: topwar.ru

В комментарии ТАСС генеральный директор научного учреждения заявил, что форма корабля даст минимальное гидродинамическое сопротивление. Оно снизится на 25-30%.

Это позволит увеличить число вертикальных пусковых установок, размещенных на корабле, и в полтора-два раза расширить стандартный боекомплект боевых кораблей дальних морской и океанской зон.

Кроме того, новый корпус позволит надводным кораблям нести на себе повышенное количество средств ПВО, противолодочной и противокорабельной обороны.

Модель нового корпуса была протестирована в опытном бассейне, подтвердила свою эффективность в ходе многочисленных проверок, после чего на нее был оформлен патент.

Крыловский государственный научный центр занимается исследованиями в сфере проектирования и кораблестроения. Он был основан в 1894 году и за это время внес значительный вклад в разработку продукции как военного, так и двойного назначения.

Экспериментальная база центра позволяет проводить самое разное опытное тестирование. На территории КГНЦ, среди прочего, имеются бассейны для ледовых, глубоководных и мелководных испытаний, ландшафтная аэродинамическая труба и суперкомпьютер.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
ИТ
Похожие новости
31.01.2018
Отложенные крылья
30.05.2014
Дорого и бестолково
01.07.2013
Система идет в контратаку
21.05.2013
Денис Мантуров провел заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Международного военно-морского салона МВМС-2013
07.03.2012
Конструктор Владимир Дорофеев: «Могущество нашего флота берёт начало в судомодельном кружке»
30.05.2007
"Москва" балтийская
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом