Секир Башир

Переворот в Судане напоминает работу ЦРУ

В суданской столице объявлено об отрешении от власти президента Омара аль-Башира. Военные приостановили действие конституции, распустили парламент и органы власти. Стране предложено три месяца пожить в условиях чрезвычайного положения, но через год путчисты намерены провести выборы. Телевидение Судана транслирует исключительно военные марши.

Пока не ясно, кто стоит за переворотом, но некоторые соображения по этому поводу имеются. Суданский расклад напоминает алжирский вариант, когда люди устали ждать, когда уйдет постылый властитель, да и смысла большого в этом нет. И здесь возникает серия подозрений.

Во-первых, по манере исполнения путч очень напоминает перевороты, которые в 60-80- годы организовывало в этом регионе ЦРУ. Тактика прежняя – все начиналось с организации массовых беспорядков. Во-вторых, в Москву должен был приехать министр иностранных дел Судана – очевидно, кому-то очень не хотелось, чтобы этот визит состоялся. Кроме того, осложнились отношения Хартума с Пекином. Поползли слухи о том, что в Судане нашли уран, и – вполне вероятно – именно это подвигло военных взять власть в свои руки.

“США не решились на прямое вторжение, поскольку Сирия и Венесуэла показали, что Россия не дает это делать”

Стоит отметить, что бессмысленное заигрывание Башира с Вашингтоном привело к тому, что в стране никто за него в сегодняшней ситуации заступаться и не хочет, и не будет. Еще раз подчеркну: события очень похожи по модели на перевороты, которые организовывали "тихие американцы" из ЦРУ. США не решились на прямое вторжение, поскольку Сирия и Венесуэла показали, что Россия не дает это делать. Отсюда и отдается предпочтение "внутреннему" перевороту, когда власть сметает армия якобы по просьбе народа. При этом Россия оказывается в двусмысленном положении: мы говорим, что решительно против вмешательства извне, а тут вроде дело внутреннее и помощь со стороны не требуется.

Следует отметить одну важную вещь: в Африке нас сейчас очень ждут. Многие на Черном континенте полагают, что Россия сможет уравновесить проникновение Китая и Запада. И наша позиция проста: нам крайне важна стабильность африканских стран. Россия в данном случае выступает в качестве третьей силы, которая у большинства африканцев вызывает симпатию.

Совершившие переворот офицеры вроде бы намерены провести через год выборы, но я не уверен, что Судан сможет прожить этот срок без радикальных перемен. Обычно путчи в арабо-африканских странах исторически заканчиваются тем, что ломают режим одни, а их в короткое время сменяют другие люди.

Саид ГАФУРОВ, руководитель направления "Восток" портала Pravda.ru

Газета "Военно-промышленный курьер",