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12.04.2019
Российская газета

Новый пистолет запустят в серию

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По совокупности характеристик пистолет "Удав" - один из лучших в мире.
По совокупности характеристик пистолет "Удав" - один из лучших в мире.
Источник изображения: РИА Новости

Самозарядный пистолет калибра 9 мм утвержден для серийного производства с литерой "О1", это означает, что оружие может использоваться по назначению, то есть поступать на вооружение всех силовых структур.

Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха", в состав которого входит ЦНИИТОЧМАШ, где и был разработан пистолет. Он получил темы, в рамках которой разрабатывался.

Обычно оружие называют в честь создававшего его конструктора. В данном случае сделали справедливое исключение. Над новым пистолетом в ЦНИИТОЧМАШ начали работать еще в прошлом веке, и конструкторский коллектив за это время неоднократно менялся. Впрочем, не секрет - в основе "Удава" лежат идеи и разработки выдающегося оружейного конструктора Петра Сердюкова.

"Пистолет "Удав" отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию. Применение в конструкции композитных материалов позволило уменьшить вес изделия и повысить его эксплуатационные характеристики. Например, он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +70. Его тактико-технические характеристики позволяют конкурировать с такими известными брендами стрелкового оружия, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими", - сказал индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов.

Широкое применение композиционных материалов позволило уменьшить вес пистолета и повысить его эксплуатационные характеристики

Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9х21мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для пистолета "Удав" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

В опубликованном сообщении "Ростеха" говорится, что Межведомственная комиссия завершила проверку конструкторской документации пистолетного комплекса "Удав" и рекомендовала его для серийного производства. В ходе проверки комиссия оценила результаты госиспытаний, а также проверила, устранены ли замечания, отмеченные в ходе испытаний.

Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение об опытно-войсковой эксплуатации. Готовность "Удава" к серийному производству зафиксирована в акте комиссии и утверждена Министерством обороны России.

Досье "РГ"

Тактико-технические характеристики пистолетного комплекса "Удав" - калибр - 9 мм; - емкость коробчатого магазина - 18 патронов 9х21 мм; - тип прицела - открытый; - длина/ширина/высота - 206/36/145 мм; - прицельная дальность стрельбы - до 100 м; - масса в снаряженном состоянии - 980 г; - масса без патронов - 780 г.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
Heckler & Koch
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Сердюков Анатолий
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