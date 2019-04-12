Фото: Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.

Информационное агентство Anadolu для наглядности использовала инфографику, демонстрирующую особенности этих самолетов. Как оказалось, российская техника превзошла "американца" по большинству характеристик.

Так, например, на инфографике показано, что максимальная скорость Су-57 составляет 2600 км/ч, а F-35 сможет разогнаться только до 1931 км/ч. Российский истребитель способен совершать полет продолжительностью 5,8 часа, а F-35 - 2,36 часа.

Су-57 превосходит конкурента по взлетной массе и боевой нагрузке. В числе его преимуществ указаны полеты на сверхзвуке без форсажа и высокая маневренность.

При этом отмечается, что препятствия на пути поставок Турции F-35, чинимые США, подталкивают Анкару к поиску альтернатив. В том числе рассматривается и вопрос о закупке российских самолетов.

Руслан Мельников