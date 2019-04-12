Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению

Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС.

Прилунение должно произойти вечером в четверг, отметили в компании SpaceIL

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Израильский космический аппарат "Берешит" совершил в среду вечером последний маневр для выхода на новую орбиту вокруг Луны и готов к предстоящему поздно вечером 11 апреля прилунению. Об этом сообщила в Twitter израильская компания SpaceIL, которая руководит миссией.

"Двигатели космического аппарата были активированы в течение 32 секунд и использовали 5 кг топлива. Завершив маневр, "Берешит" продолжит вращение вокруг Луны по эллиптической орбите, совершая оборот каждые ldf часа, - указали в SpaceIL. - Мы готовы к посадке!".

Прилунение "Берешит" должно произойти с 22:00 до 23:00 мск четверга. "Надеемся, что наше прилунение поможет человечеству сделать еще один шаг на пути к освоению космоса", - отметили ранее в SpaceIL.

Управление аэропортов Израиля включило в четверг в свое электронное расписание на 22:00 (время совпадает с московским) прилунение аппарата "Берешит".

"Космос, Луна. 11 апреля, 22:00. Не окончательно", - указано в онлайн-табло Управления аэропортов сразу после прибывающего в 21:55 рейса из Стамбула и перед прилетающим в 22:00 самолетом из Мадрида. Израильская SpaceIL

21 февраля компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. На лунную орбиту с земной израильский аппарат перешел 5 апреля. До этого он облетел нашу планету 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км.

Миссия "Берешит"

Частный израильский аппарат "Берешит" массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн. 21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне.

Если все пойдет по плану, 11 апреля "Берешит" должен будет прыжками преодолеть по поверхности Луны 500 м, замерить магнитное поле спутника Земли и сделать панорамные снимки. Но, даже в случае успешного прилунения, "Берешит", не имеющий терморегуляции, сможет проработать на Луне не более двух суток, так как из-за перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, аппарат навечно останется на Луне.

В случае успешного прилунения аппарата Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.