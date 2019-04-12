Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
Прилунение должно произойти вечером в четверг, отметили в компании SpaceIL
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Израильский космический аппарат "Берешит" совершил в среду вечером последний маневр для выхода на новую орбиту вокруг Луны и готов к предстоящему поздно вечером 11 апреля прилунению. Об этом сообщила в Twitter израильская компания SpaceIL, которая руководит миссией.
"Двигатели космического аппарата были активированы в течение 32 секунд и использовали 5 кг топлива. Завершив маневр, "Берешит" продолжит вращение вокруг Луны по эллиптической орбите, совершая оборот каждые ldf часа, - указали в SpaceIL. - Мы готовы к посадке!".
Прилунение "Берешит" должно произойти с 22:00 до 23:00 мск четверга. "Надеемся, что наше прилунение поможет человечеству сделать еще один шаг на пути к освоению космоса", - отметили ранее в SpaceIL.
Управление аэропортов Израиля включило в четверг в свое электронное расписание на 22:00 (время совпадает с московским) прилунение аппарата "Берешит".
"Космос, Луна. 11 апреля, 22:00. Не окончательно", - указано в онлайн-табло Управления аэропортов сразу после прибывающего в 21:55 рейса из Стамбула и перед прилетающим в 22:00 самолетом из Мадрида. Израильская SpaceIL
21 февраля компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. На лунную орбиту с земной израильский аппарат перешел 5 апреля. До этого он облетел нашу планету 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км.
Миссия "Берешит"
Частный израильский аппарат "Берешит" массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн. 21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне.
Если все пойдет по плану, 11 апреля "Берешит" должен будет прыжками преодолеть по поверхности Луны 500 м, замерить магнитное поле спутника Земли и сделать панорамные снимки. Но, даже в случае успешного прилунения, "Берешит", не имеющий терморегуляции, сможет проработать на Луне не более двух суток, так как из-за перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, аппарат навечно останется на Луне.
В случае успешного прилунения аппарата Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.
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По ссылке пишут:
Примечательно, что на создание аппарата "Берешит" была израсходована внушительная сумма финансовых средств. По некоторым оценкам, она составляет около 100 миллионов долларов США.При этом на еврейских сайтах пишут, что сумма не значительная для миссии.
... сумма не значительная для миссии.- да, 100 млн.$ это немного в масштабах государства.
Израиль станет четвертой страной послеСССР, а не России.
РоссииСССР, США и Китая
Россия на Луну ничего не сажала.
Посрамил искусственный интеллект.
То что не может компьютер - человек делает одной левой.