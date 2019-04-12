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12.04.2019
Известия.ru

Израильский аэропорт включил полет на Луну в свое расписание рейсов

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Источник изображения: Фото: TAСС/Xinhua/imago/JINI

Израильский аэропорт имени Давида Бен-Гуриона включил близящийся к завершению полет на Луну в расписание посадок, которые ожидаются вечером 11 апреля, сообщает "РИА Новости".

На онлайн-табло рядом с рейсами из Стамбула и Мадрида значится прилунение аппарата "Берешит" в 22:00 (совпадает с московским). Оговаривается, что указанное время "не окончательное".

Организаторы полета уточнили, что посадка беспилотного космолета, который уже находится на орбите Луны, планируется около 22:25. В случае успешного завершения экспедиции Израиль станет четвертой страной, достигшей Луны, после СССР, США и Китая.

Аппарат "Берешит" был запущен 21 февраля 2019 года с военного космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в 20:45 (04:45 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Его задача — "пропрыгать" по Луне 500 или более метров, замерить магнитное поле, а также передать панорамные фото поверхности спутника Земли в высоком разрешении.

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна
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Поехали!
1 комментарий
№1
12.04.2019 09:47
Поторопились&#129318;&#127995;&#8205;&#9794;&#65039;
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