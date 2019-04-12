Пока ремонтируют Aegis: США усиливают ПРО в Румынии

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis. Накауне глава Госдепа Майк Помпео заявил, что действие договора СНВ-3 между Россией и США должно быть продлено. Ранее президент России Владимир Путин пообещал: если Вашингтон отправит в Европу свои ракеты средней и меньшей дальности, то ответ Москвы будет зеркальным.

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD, сообщило Европейское командование Пентагона. Инициатором этого стало руководство НАТО. THAAD будет эксплуатироваться в Румынии, пока будет производиться ремонт другой системы ПРО - Aegis.

"По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО", - приводит ФАН сообщение Пентагона.

В комментарии также указывается, что командование противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных сил США 69-й противовоздушной артиллерийской бригады, которое в настоящее время дислоцируется в Техасе, будет интегрировано в архитектуру ПРО НАТО.

Накануне глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе симпозиума по космосу в городе Колорадо-Спрингс заявил, что Соединенные Штаты не должны выходить из Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Я желаю, чтобы страна (США - прим. "Газета.Ru") состояла в СНВ-3 с нашими противниками, в частности, с Россией", - пояснил военный, выразив надежду, что сотрудники Госдепартамента США найдут способы встретиться со своими коллегами из России для обсуждения соглашения.

Несколькими часами ранее Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что действие СНВ должно быть продлено. Дипломат добавил, что для этого сторонам необходимо выработать приемлемый устраивающий всех вариант, передает НСН.

В прошлом месяце американские военные эксперты отмечали, что неожиданное развертывание в Польше 6-го пехотного полка армии США указало на то, что

Пентагон снова возвращается к тактике внезапных маневров в Европе, применяемой во время "холодной войны" с Советским Союзом.

Мобилизация без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия США Советскому Союзу. Для Европы прибытие американских пехотинцев с военной базы Форт-Блисс в Техасе также стало кульминационным событием пятилетних усилий по восстановлению численности сил, которые были в значительной степени сокращены после окончания "холодной войны".

В середине марта нынешнего года НАТО выразило возмущение тем, что Минобороны РФ перебросило в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

Глава же комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий Военно-воздушных сил России Виктор Бондарев указал, что это кардинально изменило баланс сил в регионе.

Парламентарий отметил, что размещение американских средств противоракетной обороны в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Минобороны РФ решило дислоцировать на крымской авиабазе в Гвардейском эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев.

"Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО", - пояснил депутат.

Тогда же стало известно, что

Пентагон планирует в 2020 году приобрести 10 193 управляемые ракеты класса "земля-земля", чтобы бороться с угрозой, исходящей от России и Китая.

Это на 26% больше, чем количество ракет, запрошенных военным ведомством США на текущий год. Переориентация и увеличение запаса ракет вызвано победой над "Исламским государством" (организация запрещена в России) (террористическая организация запрещена в России) в Сирии и Ираке.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко пообещал, что если Вашингтон разместит свои ракеты в Европе, Москва предпримет аналогичные действия на своей западной территории.

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - пояснил дипломат.

Он обратил внимание на то, что европейцы сами оказываются не заинтересованы в появлении на континенте американских ракет.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин после двусторонних переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил: если Вашингтон решит отправить в Европу свои ракеты средней и меньшей дальности, то ответ России будет зеркальным.

"Самый главный вопрос - если США выйдут из ДРСМД, что они будут делать с этими ракетами? Если они будут поставлены в Европу, мы должны будем, естественно, ответить зеркально", - отметил российский лидер.

Политик добавил, что под угрозой вероятного ракетного удара окажутся в этом случае те страны Европы, которые согласятся разместить у себя американские ракеты. Поэтому он предостерег европейские правительства в том, чтобы они не "ставили под угрозу свои собственные интересы".

Рафаэль Фахрутдинов