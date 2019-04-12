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12.04.2019
Военное обозрение

Полторак назвал условия новой провокации в Керченском проливе

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Украина не откажется от прохождения украинских кораблей через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Степан Полторак, выступая на Киевском форуме по безопасности.

Источник изображения: topwar.ru

По словам украинского министра обороны, отказ от прохода украинских кораблей через Керченский пролив будет означать отказ Украины от Азовского моря.

Если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории

– заявил Полторак, добавив, что новый проход боевых кораблей через пролив состоится тогда, "когда будет получена полная готовность Военно-морских сил Украины и поддержка со стороны партнеров Украины". Именно такие условия могут обеспечить безопасный проход кораблей через Керченский пролив.

Ранее российский МИД предупредил, что киевские власти готовят новую провокацию в Керченском проливе, к которой хотят привлечь своих "партнеров" из НАТО. Российские дипломаты предупредили, что если украинские власти не желают следовать обычной процедуре прохода судов через пролив и попытаются совершить очередной прорыв, то будут предприняты меры, аналогичные тем, которые общественность наблюдала при первой попытке прорыва.

Москва неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент, невыполнение которого чревато военным конфликтом с нашей страной.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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