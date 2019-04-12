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12.04.2019
Военное обозрение

Кремль подтвердил возможное производство элементов С-400 в Турции

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Заявления президента Турции Райпа Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия готова на передачу части технологий по системе противовоздушной обороны С-400, подтверждены Кремлем. Согласно сообщению "Интерфакс" данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Пескова, речь не может идти о производстве всех компонентов российской системы ПВО за рубежом, поскольку С-400 "Триумф" является новой системой. Но о производстве части узлов речь, безусловно, может пойти.

Дмитрий Песков подтвердил, что такое производство может быть открыто на территории Турции. Ответы Песков давал, комментируя заявления Владимира Путина, озвученные им по итогам визита в Москву турецкого президента в понедельник. Тогда российский президент обозначил, что обе стороны "вполне могут выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники".

Примерно тогда же Эрдоган сообщил, что первая поставка С-400 может состояться раньше намеченного срока, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обозначил, что в случае если страна не получит F-35 не будет, она постарается получить новый самолет где-то еще, до тех пор пока не закончит разработку собственного истребителя нового поколения.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
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