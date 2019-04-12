Майданом по Судану: президент страны арестован, у власти военные

Визит главы МИДа республики в Москву пока не отменен, но лидер государства на саммит Россия-Африка вряд ли приедет

Президент Судана Омар аль-Башир лишен своих полномочий и арестован, власть в стране перешла под контроль военных. Об этом официально заявил суданский министр обороны Авад бен Ауф, возглавивший Военный совет. Он также сообщил, что армия будет править государством ближайшие два года до следующих президентских выборов.

В посольстве Судана в Москве "Известиям" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию — во время звонка "Известий" сотрудники диппредставительства находились на экстренном собрании. В посольстве РФ в Хартуме "Известиям" рассказали, что обстановка в стране остается мирной и эвакуация дипмиссии не предполагается. Там также отметили, что визит главы МИД Судана в Москву, запланированный на 16 апреля, пока не отменялся.

Ирония судьбы

Спустя тридцать лет Судан повторяет собственную историю — глава государства Омар аль-Башир, пришедший к власти в результате военного переворота в 1989 году, 11 апреля был свергнут представителями армии во главе с министром обороны Авадом бен Ауфом. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца. По сути, военные просто продлили режим ЧП, введенный аль-Баширом 26 февраля. Помимо этого, на ближайшие сутки закрыто воздушное пространство страны. Очевидно, с тем, чтобы не допустить бегства некоторых членов правительства. Ранее СМИ сообщали, что ночью 10 апреля Омар аль-Башир пытался покинуть Судан, но был задержан в столичном аэропорту Хартума.

Как уточнили "Известиям" в посольстве РФ в республике, на данный момент в столице сохраняется относительно спокойная обстановка, угрозы для российских граждан, проживающих и работающих в африканской стране, нет.

Президент Судана Омар аль-Башир Источник изображения: Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

— На консульском учете в Судане находится 140 граждан РФ. Для них никакой угрозы текущие события не представляют. Посольство продолжает работать в обычном режиме, дополнительной охраны не выставлено, — отметил пресс-атташе посольства Владимир Томский.

В дипмиссии уточнили, что компании из России, имеющие представительства в Хартуме, продолжают работать. В посольстве также заявили, что пока не получали уведомлений об отмене визита министра иностранных дел Судана Мухаммеда Ахмеда Ад-Дирдири в Москву. Поездка была запланирована на 16 апреля.

— У нас пока нет информации о том, что господин министр откажется от визита, — заявили в диппредставительстве.

Как рассказал "Известиям" сотрудник суданского МИДа Мада аль-Фатих, министр иностранных дел не числится среди арестованных или задержанных лиц.

— Арестовали только президента и людей из его ближайшего окружения. Министерство работает в штатном режиме, — сообщил дипломат.

На вопрос о предстоящей поездке главы ведомства в Москву собеседник "Известий" сообщил, что решение будет принято в ближайшее время. При этом военные уже успели отправить в отставку правительство, куда входил и глава МИДа.

Дипломат также пояснил, что и в столице, и в других городах страны царит спокойная обстановка, насилия и кровопролития избежать удалось.

А как же саммит

Предыдущий глава суданского внешнеполитического ведомства был в Москве летом прошлого года, где провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Планировалось, что нынешний визит пройдет в рамках Российско-арабского форума сотрудничества, на котором, помимо суданского министра, будут представлены главы МИД еще девяти арабских стран.

В середине марта замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с Омаром аль-Баширом в Хартуме, где передал ему приглашение посетить первый саммит Россия–Африка в Сочи. Очевидно, стать гостем форума у суданского лидера не выйдет — президента, скорее всего, отдадут под суд. По крайней мере именно этого требовали многочисленные манифестанты в Хартуме еще с середины декабря прошлого года.

Суданские демонстранты во время митинга в Хартуме Источник изображения: Фото: REUTERS

В Кремле внимательно следят за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что не будет какой-то эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам", — заявил он. Пресс-секретарь также отметил, что в России надеются, что ситуация в Судане в самое ближайшее время вернется в конституционное русло.

Стоит отметить, что РФ и африканскую страну связывают тесные экономические связи — как ранее сообщали "Известия", российские компании намеревались до конца этого года начать возведение НПЗ в Порт-Судане. Помимо этого, страна входит в десятку импортеров российского зерна. На встрече с Владимиром Путиным в 2017 году Омар аль-Башир выразил заинтересованность в российских технологиях в сфере энергетики и сообщил, что планирует возвести в стране АЭС и ГЭС по российским образцам.

Куда дели президента

Сообщения о судьбе президента разнятся с самого начала переворота. Так, телеканал Al-Hadath сообщал, что Омар аль-Башир, а также ряд министров и других высокопоставленных членов правительства арестованы и находятся под стражей. По данным других агентств, в частности, Sky News, президента поместили под домашний арест. Третья версия — он прибыл в ставку генштаба страны, где согласился добровольно сложить свои полномочия. Военные сообщили, что президент арестован, однако не уточнили информацию о его местонахождении.

Ранее арабоязычные СМИ также писали, что Омар аль-Башир пытался покинуть страну, при этом не уточняя, куда именно президент намеревался отправиться. Стоит отметить, что суданский лидер с 2008 года разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за преступления против человечества, в частности, геноцид местных племен в Дарфуре. Ордер на арест действующего главы государства стал первым в истории МУС.

Суданский министр обороны Авад бен Ауф во время заявления Источник изображения: Фото: REUTERS/Sudan TV

Помимо Омара аль-Башира страну намеревались покинуть и другие политики. Среди задержанных — руководитель президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, а также лидер правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха. Всего — более 100 человек.

Ситуацию в республике не стоит сравнивать с событиями "арабской весны" или попыткой переворота в Венесуэле, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Он рассказал "Известиям", что напряженность в стране наблюдалась давно, еще с конца прошлого года, и связана исключительно с внутренней повесткой — никакого иностранного вмешательства здесь искать не стоит.

— Население не приняло план правительства повысить цены на хлеб и основные продукты, начались массовые протесты. Несмотря на все возможные принятые меры, успокоить людей так и не удалось, — пояснил эксперт. — Окружающие страны, в том числе Египет, Эфиопия, заинтересованы в стабильности этого достаточно крупного государства, имеющего стратегическое положение в регионе и на Красном море.

Политолог напомнил, что Египет пытался поддержать Омара аль-Башира — странам удалось уладить разногласия по приграничным вопросам, заключить договор на поставку египетской электроэнергии в Судан.

— Омар аль-Башир в принципе устраивал страны региона. Он восстановил отношения с Эфиопией, решил проблему с водостоком Нила, который мог пострадать из-за возведения эфиопиской плотины "Возрождение", — сообщил Владимир Фитин. — Турция договорилась с Суданом о том, что будет реконструировать порт Суакин на побережье Красного моря. У Анкары здесь немалые интересы, поэтому она тоже поддерживала существовавший режим.

Суданские военные бронетранспортере возле Министерства обороны Судана в Хартуме Источник изображения: Фото: REUTERS

По мнению востоковеда, президента общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслава Матузова, ожидать того, что нынешнее обострение перетечет в гражданскую войну, всё же не стоит.

— Не в первый раз в Судане происходит переворот. В этой стране с 1960-х годов власть меняется практически каждые 10–20 лет из-за переворотов. Но кровопролития и роста насилия не ожидается, потому что армия плотно контролирует ситуацию, — пояснил эксперт.

Несмотря на это протесты в столице могут продолжиться. Как сообщает Reuters, основной организатор митингов в стране — Суданская ассоциация профессионалов — отвегла заявление министра обороны, который объявил, что суданская армия взяла власть в стране под свой контроль на два года.

В последний раз гражданская война в Судане продлилась 22 года — с 1983 по 2005-й. Конфликт был также сопряжен с геноцидом неарабского населения юга страны и привел к колоссальным жертвам — более 2 млн погибших, 4 млн беженцев.

Примечательно, что Омар аль-Башир пришел к власти под лозунгом "Демократия, которая не может прокормить свой народ, недостойна того, чтобы продолжать свое существование". На момент свержения 75-летнего лидера 46% населения проживали за чертой бедности.

Эльнар Байназаров