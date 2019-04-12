Роскосмос не удовлетворен сроками выполнения экспериментов на МКС

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что сейчас все эксперименты на станции будут связаны с большей автономизацией экипажа вдали от Земли

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Роскосмос не удовлетворен длительностью выполнения ряда научных экспериментов на Международной космической станции (МКС). Теперь эксперименты, длящиеся более трех лет, будут "выноситься за скобки", сообщил в четверг на пресс-конференции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы не вполне удовлетворены тем, как идут эксперименты. Некоторые идут по 10 лет, нет смысла столько времени проводить эксперименты. Я дал команду, что если эксперимент идет более трех лет, то он "выносится за скобки", - сказал Рогозин.

По его словам, сейчас все эксперименты на станции будут связаны с большей автономизацией экипажа вдали от Земли. Он привел пример с экспериментом "Биопринтер", в рамках которого космонавт Олег Кононенко напечатал органы на МКС. "Это интересная вещь, потому что это регенерация тканей, что важно для работы экипажей в дальнем космосе. Отработка таких экспериментов крайне важна", - отметил глава Роскосмоса.