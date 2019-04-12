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12.04.2019
ТАСС

Рогозин: проекта средней ракеты "Ангара-А3" никогда не существовало

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Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Старт.
Фото: © РИА НОВОСТИ/Пресс-служба МО РФ Старт ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Первый запуск был произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 мск с космодрома Плесецк.
Источник изображения: https://drugoi.livejournal.com/4049270.html

Это обуславливалось тем, что "была ракета "Зенит", отметил генеральный директор Роскосмоса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Роскосмос никогда не занимался работами по созданию средней ракеты "Ангара-А3". Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось о проектировании в России средней ракеты "Ангара-А3", однако 1 апреля Рогозин объявил, что ее не будут создавать, поскольку разрабатывается аналогичный ей по грузоподъемности носитель "Союз-5".

"Проекта "Ангара-А3" никто никогда не планировал. Почему не планировали, потому что была ракета "Зенит", но с 2014 года ее не стало. Именно поэтому было принято решение создать ... "Союз-5", - сказал глава Роскосмоса.

Он также перечислил создающиеся сейчас в РФ основные типы ракет. "У нас в легком классе единичка - "Ангара" (имеется в виду создаваемая "Ангара" легкого класса - прим. ТАСС), средний класс - "Союз-5", в тяжелом - "Ангара-А5", в супертяжелом классе - "Ангара-А5В", - сообщил Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Первый пуск тяжелой "Ангары" состоялся в 2014 году с космодрома Плесецк. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что до 2023 года планируется выпускать по две ракеты "Ангара" в год.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
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