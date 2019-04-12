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12.04.2019
Lenta.ru

Путин анонсировал завершение испытаний "Сармата"

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" успешно проходит завершающую стадию испытаний, заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что "в последние годы по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой" ведется "масштабная планомерная работа". По его словам, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком "серьезно усилит мощь РВСН", а комплексы "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" уже поставлены на боевое дежурство.

Как передает РИА Новости, на встрече Путин также заявил, что современными видами вооружения, в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", предстоит оснастить современные надводные корабли и атомные подводные лодки.

В феврале глава государства раскрыл характеристики "Циркона".

В марте 2018 года Путин рассказал о стратегическом ракетном комплексе "Сармат" и анонсировал крылатую ракету практически неограниченной дальности "Буревестник", подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон", авиационный ракетный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевую лазерную установку "Пересвет".

Согласно официальным заявлениям, "Сармат", способный нести полезную нагрузку порядка 10 тонн, может достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.

К настоящему времени ракета прошла только бросковые испытания. Полноценные летные тесты должны начаться в 2019-м. До 2025 года российские военные должны получить более 40 единиц "Сарматов". Ракеты заменят производившиеся в УССР комплексы Р-36М2 "Воевода".

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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