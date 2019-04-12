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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Строящийся главный храм Росгвардии увенчан крестом

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Источник изображения: vpk-news.ru

В микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи состоялось освящение креста и водружение его на купол главного храма Росгвардии. Воздвижение русского православного креста на купол храма является важным событием духовной жизни войск национальной гвардии.

Священный чин обновления купольного креста совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин, представители Московской епархии Русской православной церкви, органов государственной власти, администрации Московской области, генерального подрядчика, военнослужащие и  сотрудники Росгвардии, жители Балашихи. 

"Уверен, что храм Святого равноапостольного князя Владимира станет просветительским центром, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников Отечества. Пусть возведенный крест воодушевляет нас на благие деяния и защищает от бед и невзгод. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия", - сказал генерал-полковник Сергей Меликов, обращаясь к собравшимся. Он выразил особую признательность Святейшему Патриарху Кириллу, благословившему строительство главного храма Росгвардии, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, который провел чин освящения креста, руководству администрации города Балашиха, подрядчику строительства, а также всем, кто принимает участие в этом благом деле. Генерал-полковник Сергей Меликов отметил, что храм строится на народные средства. В финансировании строительства принимают участие как крупные компании, так и простые граждане. Свои пожертвования вносят все желающие – от школ, находящихся в военном городке, до предприятий г. Балашихи. Добровольную посильную помощь вносят генералы и офицеры Росгвардии, ведь храм находится рядом с одним из самых крупных гарнизонов войск национальной гвардии РФ. 

По словам генерального директора концерна "Крост" Алексея Добашина, храмовый комплекс, который включает в себя сам храм и приходской дом с воскресной школой для детей, строится по самым современным технологиям, с применением отечественных инновационных материалов, которые позволяют уменьшить сроки строительства и сделать здание более безопасным и долговечным, но при этом сохранить классические традиции храмостроительства. 

Шестиметровый крест, изготовленный специально для ведомственного храма, отличается строгостью и простотой оформления, что придаёт ему величие и монументальность. Вес креста около тонны, толщина тридцать сантиметров. Он изготовлен из нержавеющей стали и покрыт золотом гальваническим способом. Такое покрытие обладает большой твердостью и износостойкостью. Монтаж креста, золоченного таким образом, можно проводить в любое время года и при любой погоде. 

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Росгвардия
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