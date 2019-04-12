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12.04.2019
WarSpot

Обновлённая "Оса" показала "жало"

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Источник изображения: warspot.ru

Белорусская "Оса" показала свои возможности. 9 апреля портал tut.by опубликовал видео испытаний модернизированной боевой машины 9А33?1Б "Оса".

Испытания модернизированной "Осы" состоялись в конце марта на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО в Брестской области. На видео показаны пуск ракеты и поражение воздушной цели.

Испытания модернизированной боевой машины 9А33-1Б "Оса"

Модернизация ЗРК "Оса" стартовала в Беларуси в 2012 году, а в 2016 году обновлённый комплекс был принят на вооружение армии. При этом предприятие "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" продолжает обновлять электронные системы "Осы", расширяя её боевые возможности. Согласно техническому описанию, 9А33–1Б может обнаруживать цели на расстоянии более 60 км и имеет максимальную дальность поражения воздушных объектов порядка 12 км. При этом базовая модификация 9А33Б "видела" объекты на расстоянии не более 40 км, а дальность поражения не превышала 9 км.

ЗРК "Оса" был разработан московским Научно-исследовательским электромеханическим институтом. Работы по его созданию начались в 1960 году, а спустя десять лет состоялись первые испытания, по результатам которых в 1971 году "Оса" была принята на вооружение советской армии. За 45 лет боевой службы комплекс неоднократно модернизировался.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
2566 ЗРРЭВ
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