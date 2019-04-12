Революция в Судане: оппозиция свергла президента

Армия Судана объявила о свержении президента

Президент Судана Омар аль-Башир свергнут и арестован. В стране введено чрезвычайное положение на три месяца. Военный совет будет управлять страной в течение двухлетнего переходного периода, по окончании которого будут проведены выборы. Москва призвала стороны к конституционному решению кризиса в стране и напомнила, что вся ситуация является исключительно внутренним делом самих суданцев.

Президент Судана Омар аль-Башир отстранен от власти и арестован. В стране введено чрезвычайное положение на три месяца, сообщил министр обороны африканского государства Авад бен Ауф.

По его словам, военный совет будет управлять страной в течение двухлетнего переходного периода, по окончании которого будут проведены выборы. Военный добавил, что страна сохранит дружеские отношения со всеми государствами, передает ФАН.

Также воздушное пространство Судана будет закрыто на 24 часа. Временные власти ввели комендантский час на месяц с 22.00 до 4.00.

Действие конституции в стране приостановлено. Глава минобороны заявил о роспуске всех органов государственной власти. Кроме того, свергнувшие президента военные выпустили всех политических заключенных из тюрем страны.

"Служба национальной безопасности и разведки объявила об освобождении всех политических заключенных по всей стране",

- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из тюрем были выпущены также задержанные участники протестов, прошедших в стране в последние дни.

Москва призвала стороны к конституционному решению кризиса в стране, передает ТАСС.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Надеемся, что там не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам. Рассчитываем, что ситуация в самое ближайшее время вернется в конституционное русло", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду на сохранение контактов Москвы и Хартума.

"Рассчитываем также, что при любом исходе - а вся ситуация является исключительно внутренним делом самих суданцев - российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана", - резюмировал представитель Кремля.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова также указала на необходимость погашения конфликтной ситуации в Судане.

"В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения ее дальнейшей эскалации.

Мы призываем к урегулированию возникших внутрисуданских проблем мирными демократическим средствами на основе широкого национального диалога", - заявила дипломат на брифинге.

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Судан. Это связано с "осложнением ситуации в сфере безопасности", заявила Захарова.

Штурм президентского дворца в Хартуме и свержение президента Омара аль-Башира произошло в ночь на 11 апреля.

75-летний политик был свергнут после 30-летнего правления и сейчас находится под домашним арестом. Президентский дворец окружен военной техникой и оцеплен солдатами суданских вооруженных сил.

Кроме президента, были задержаны более 100 человек из его окружения. В их числе - глава президентской гвардии, бывший министр обороны, глава правящей в Судане партии "Национальный конгресс" и бывший вице-президент.

Военные захватили также хартумский телецентр и радиостанцию. Все передачи были прекращены, в эфире транслируются патриотические суданские песни и марши.

"Мы победили!" - скандирует толпа, несущая по улицам Хартума государственные флаги Судана.

Глава оппозиционной суданской партии "Конгресс" Омер эд-Дигайр призвал граждан страны продолжать протесты.

"Мы следим и ждем заявления вооруженных сил с целью его изучения вместе с нашими союзниками из "Сил объявления свободы и перемен" для занятия позиции.

Мы призываем наши народные массы продолжить забастовки и выход на улицу для охраны их революции и отвергнуть какие-либо изменения, не соответствующие их требованиям", - написал он в своем твиттере.

Переворот произошел на фоне массовых протестов, вспыхнувших в Судане в конце 2018 года. Причиной недовольства стало повышение в три раза цен на хлеб. Кроме того, подорожали мука и топливо. Власти пытались договориться с оппозицией, однако все усилия оказались безуспешными.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов напомнил, что 75-летний президент Омар аль-Башир был свергнут после четырехмесячных протестов населения. Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира: его обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В 2003 году в стране начался межэтнический конфликт в регионе Дарфуре, вылившийся в вооруженные столкновения между правительством, поддерживающими его силами и повстанческими группировками местного негроидного населения. В результате погибли 300 тысяч человек, еще около двух миллионов покинули свои дома, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов