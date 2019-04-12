Британия испытывает нехватку боеприпасов и решает менять сроки хранения

Великобритания испытывает нехватку боеприпасов на складах и для решения проблемы надеется увеличить их жизненный цикл. Для того, чтобы получить возможность изменить стандарты, британцы разрабатывают новую систему обработки и хранения данных.

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Генерал Гордон Мессенджер, заместитель начальника генерального штаба Великобритании, утверждает, что британская армия собирается пересмотреть свои критерии оценки срока службы, хранения и всего жизненного цикла различного рода боеприпасов.

В первую очередь это относится к наиболее дорогостоящим "умным" бомбам и снарядам. Министерство обороны и генштаб британцев считают, что эти боеприпасы могут иметь более длительный срок хранения, чем считалось ранее.

Концепция использования данных теоретически проста. Прямо сейчас Великобритания основывает свои предположения о жизненном цикле оружия на стандартах, разработанных правительством, которое создало некий список допущений, насколько то или иное вооружение может быть безопасным в хранении, сколько раз бомба может быть погружена в самолет и извлечена из него. Также - как долго может находиться на резервном хранении, в какой момент внутренние компоненты оружия могут начать разрушаться.

Но эти предположения могут быть неверными, и с новыми возможностями по обработке и сбору данных минобороны Соединенного королевства считает, что некоторые из этих допущений могут быть неверны.

Путем обработки данных мы пытаемся выяснить, сможем ли получить "дополнительную жизнь" для некоторых из наиболее важных нам боеприпасов

- заявил высокопоставленный генерал в интервью порталу Defense News.

Когда у вас недостаточно фактов, вам приходится основываться на некоторых допущениях. И они заставляют вас быть более осторожными. Иногда, возможно, чересчур, однако в данном случае это понятно – безопасность имеет первостепенное значение.

Однако такие данные легче получить в теории, чем в реальности. Во время первой подобной проверки на территории Соединенных Штатов, министерство обороны США столкнулось с серьезными проблемами с логистическим отслеживанием оборудования. В некоторых случаях ситуация была лучше, чем ожидалось - Пентагон обнаружил неучтенные ракетные двигатели, о которых проверяющие не имели представления, однако если таких случаев много, то насколько надежной может быть информация, на основе которой принимаются решения о продолжительности жизни оружия?

Вопрос о запасах оружия Великобритании поднимается внутри страны вот уже который год подряд. В 2017 году США согласились продать Лондону 1000 американских ракет Hellfire из своих внутренних запасов, что побудило аналитиков говорить о том, что МО Туманного Альбиона отчаянно нуждается в оружии.

В программе модернизации системы обороны станы профильное министерство подчеркнуло необходимость увеличения запасов оружия. Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал:

Чтобы повысить боевую эффективность наших войск, мы должны увеличить расходы на оружейные склады

Расходы - ключевое слово. Берут пример у Пентагона.

Но ни деньги, ни высокоэффективная обработка данных не могут полностью решить проблему. Отчасти она заключается в том, что промышленность имеет предельную мощность и может производить только некий фиксированный объем вооружений. Со схожей проблемой сталкиваются и США. Именно поэтому бюджет Пентагона на 2020 год предусматривает закупку пяти основных видов боеприпасов - JDAM, Hellfire, SDB-1, SDB-2 и JASSM – в предельных объемах, которые могут произвести предприятия.