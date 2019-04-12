Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировки.

Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере?

Татуировки в молодежной среде все более популярны – бьют их, порой, где только возможно и на любую тематику, порой необъяснимую. Это личное дело каждого, но вот с призывом в армию, как оказалось, возникают проблемы. Особенно если татуировки нанесены на лицо или те части тела, которые скрыть военной формой невозможно.

Иван Дрёмин из Башкирии, более известный как рэпер Face, получил в военкомате от ворот поворот именно по этой причине – из-за "камуфляжа" на лбу и скулах комиссар счел его психически нездоровым и непригодным к службе.

Почему нельзя в армию с татуировками, особенно на лице? Законодательно это нигде не определено, и даже регламентирующее работу специалистов военно-врачебной комиссии в военкомате "Расписание болезней", которое каждый год обновляется, ничего на этот счет не говорит. Нет ничего и в рекомендациях по призыву–2019. Татуировка не признана заболеванием, как таковым, поэтому рассчитывать с ее помощью избежать срочной службы не стоит. В армии (а военкомат это первая ступенька на пути к ней) если не запрещено, то разрешено. Но это весьма ошибочное заблуждение, в том числе в отношении татуировок на лице будущего солдата. И призывнику Дрёмину-Face, "узоры" на лице которого достаточно скромны, указали не на дверь сборного пункта, а на кабинет психиатра, с дальней возможностью лишь альтернативной службы.

"Подобные случаи еще редки в практике работы военкоматов, призывников с наколками на лице не так уж и много, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник Объединенного военного комиссариата Савеловского района Москвы Сергей Моисеев. – Но это однозначный повод для того, чтобы военком "сделал стойку" на такого призывника и отправил его на обследование к психиатру, подразумевая действующую до 1995 года статью 7б (сейчас это статьи от 14-й до 20-й), где пункт "б" также означает умеренно выраженные психические нарушения. В армию с такой точно не возьмут, как впоследствии на госслужбу. А еще это станет поводом для запрета на целый ряд профессий.

С решением башкирского коллеги в данном случае полностью солидарен, сам бы такого призывника развернул. Однозначно отправил бы на дополнительное обследование, потому как риск наличия психического заболевания у человека с татуировкой на лице достаточно велик. И никто еще не отменял персональную ответственность военкома, вплоть до уголовной, если через него "просочится" неуравновешенный человек".

Каких-либо нормативных документов по "допуску" призывника к службе в армии из-за покрытия определенной части тела татуировками нет, как нет методичек измерения процента покрытия ими тела. Тут военком вправе поступать по своему усмотрению, но с большей долей вероятности он призывника с "набитым" лицом на службу не призовет. И уж точно сможет доказать, что у того "крыша съехала".

К слову, у того же неудавшегося призывника-рэпера из Башкирии нашли еще несколько заболеваний, несовместимых со службой в армии. А вот если говорить о претендентах на контрактную военную службу или желающих поступить с таким "изъяном" в военное училище, то их развернут еще на пороге военкомата без объяснения причин.

Еще один случай с отказом в призыве в армию произошел во время осеннего призыва 2018 года с известным рэпером Тимати (Тимур Юнусов). Парень сам явился в военкомат с готовностью исполнить свой конституционный долг, но "не прошел по конкурсу" – более 60 процентов его тела было покрыто росписью, что навело психиатров военно-врачебной комиссии на некоторые сомнения.

И хотя сам Тимати тогда бравировал тем, что смог "откосить" от армии подобным образом, упоминал некий неведомый закон, который не позволяет призывать молодого человека с 50 процентами татуировок на теле, он откровенно расстроился. В его военном "белом билете" проставили "психическую статью". Других случаев с отказом в призыве в армию из-за татуировок на лице призывников вполне достаточно, хотя они и не носят массовый характер, да и не афишируются.

Подобная практика – это дискриминация молодых людей, которые набивая татуировки на лице, пытаются выразить свое мировоззрение или действительно симптомы психического расстройства? Ведь татуировками на плече с военной техникой или надписью на руке "За ВДВ!" щеголяют многие солдаты.

"В армии у всех есть особые знаки отличия, своеобразные вторичные половые признаки военнослужащих, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командир 31-й десантно-штурмовой бригады Николай Никульников. – Лычки и звездочки обозначают воинские звания по старшинству, медали и знаки тоже подчеркивают статус. Даже манерой носить голубой берет десантника подчеркивается срок службы – молодого от служивого сразу отличишь. И даже возможность набить на теле татуировку с эмблемой ВДВ нужно заслужить, одного желания здесь недостаточно. Командир на расстоянии определяет по одному лишь внешнему виду, что за боец перед ним маячит. Сами солдаты, пусть из разных подразделений, прощупывают однополчан визуально и понимают, как кому позволено себя вести. Всё, как и положено в армии, однообразно.

И тут, представьте, такой "петух гамбургский" появляется со своими никому не понятными знаками отличия на лице. На котором по сроку службы положены лишь синяки, полученные, естественно, во время учебных занятий по рукопашному бою. Будь ты хоть рэпер, хоть боец восточных единоборств, в армии знаки отличия нужно заслужить тяжелой и изнурительной службой, которая не является концертной площадкой или татами с матами.

Любой командир сразу постарается избавиться от такого "меченого" солдата, чтобы не нажить с ним неизбежных неприятностей".

Виктор Сокирко