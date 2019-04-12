Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

На полигоне под Челябинском военные ЦВО испытали новый способ боевого применения артиллерии "артиллерийская карусель". Он повышает живучесть подразделений.

- На полигоне под Челябинском проведена апробация нового способа боевого применения самоходной и реактивной артиллерии в системе разведывательно-огневого комплекса с включением такого элемента - района перезаряжания, который отсутствует в действующих уставах, - передает пресс-служба ЦВО слова генерала Александр Лапин.

Суть этого способа заключается в том, что артиллерийские расчеты после выполнения огневых налетов убывают в специально оборудованный район, чтобы перезарядиться. После они продолжают вести огонь с новых подготовленных позиций.

Как подчеркнул генерал Лапин, "артиллерийская карусель" повышает живучесть подразделений за счет того, что батарея меньше времени находится на огневой позиции, на виду у противника.

- Данный способ повышает эффективность поражения цели, во-первых, за счет создания разведывательно-огневого комплекса, позволяющего вести доразведку и оценку огневого поражения после каждого огневого налета батарей, во-вторых, последовательного воздействия огневых средств на противника, но с разных позиций и в короткое время", - сказал он.

В ЦВО отметили, что намерены совершенствовать прием и прорабатывать рекомендации для внесения дополнений в уставные документы по боевому применению артиллерии.

Юлия Мякишева