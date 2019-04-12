Рогозин: финансовое оздоровление Центра Хруничева может завершиться на пять лет раньше

Этому может поспособствовать его модернизация и создание Национального космического центра, считает глава Роскосмоса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Финансовое оздоровление Центра им. М.В. Хруничева может завершиться в 2024 году, то есть на пять лет раньше, благодаря созданию Национального космического центра. Об этом в четверг во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Создание Национального космического центра, обновление Московского ракетного завода [Центр Хруничева], загрузка его водородной тематикой, [загрузка завода] в Омске нам даст возможность сдвинуть окончание плана финансового оздоровления Центра им. Хруничева с 2029 на 2024 год", - отметил Рогозин.

По его словам, на заседании Наблюдательного совета госкорпорации был одобрен план финансового оздоровления Центра.

В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления предприятия обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра им. М.В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. В прошлом году долговую нагрузку этого предприятия удалось сократить на 31 млрд рублей с более чем 110 млрд рублей.