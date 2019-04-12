Рогозин: на космические исследования до 2025 года предусмотрено выделить 111 млрд рублей
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Глава Роскосмоса отметил, что основные объемы финансирования будут выделены с 2022 по 2025 годы
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Федеральная космическая программа до 2025 года предусматривает выделение 111 млрд рублей на фундаментальные космические исследования. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На космические исследования предусмотрены средства в размере 111,8 млрд рублей", - сказал он. При этом Рогозин уточнил, что основные объемы финансирования будут выделены с 2022 по 2025 годы.
Речь идет об астрофизических исследованиях, изучении Луны и планет, геофизических исследований и так далее. В частности, к Луне Россией будут запущены автоматические межпланетные станции серии "Луна".
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