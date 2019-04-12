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12.04.2019
Российская газета

Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом

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Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками. Инновационная архитектура дает возможность разместить в корпусе в полтора-два раза больше установок для вертикального пуска ракет, чем на имеющихся сейчас кораблях.

- Специалистами отделения военного кораблестроения нашего центра создан уникальный корпус боевого надводного корабля океанской зоны. Его обводы обеспечивают минимальное гидродинамическое сопротивление и высокую скорость корабля, - рассказал ТАСС советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков.

Правильность расчетов была проверена в опытовом бассейне. Эксперимент показал снижение гидродинамического сопротивления на 30 процентов. К тому же новая архитектура корабля позволяет разместить в нем намного больше вооружения: ракетных установок вертикального пуска, систем ПВО, противокорабельной и противолодочной обороны. Вместимость корпуса по сравнении с нынешними кораблями выросла в полтора-два раза.

- Подобных корпусов в Европе и США нет. Это дает возможность строить для ВМФ России высокоэффективные боевые корабли, превосходящие по боевым характеристикам все существующие и перспективные образцы других флотов, - подчеркнул Поляков.

Крыловский государственный научный центр занимается фундаментальными исследованиями для нужд кораблестроения. Он располагает самым длинным в мире бассейном - длина водоема 1322 метра.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИ им. Крылова
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3 комментария
№1
12.04.2019 00:07
А новейший антигравитационный движок на нём будет?
0
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№2
12.04.2019 11:16
Хотя-бы габариты указали и примерное количество  ПУ....
чтобы понять, что это за "зверь такой" корвет, фрегат и что-то среднее...
0
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№3
12.04.2019 16:28
Если я правильно понимаю, то тут может быть хоть корвет, хоть фрегат, хоть авианосец, а хоть МРК. Они не конкретный корабль проектировали, а некий новый принцип сочинили и проверили на практике. Может эсминец класса "Лидер" будет с применением этой новой технологии.
0
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