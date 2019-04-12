Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом

Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками. Инновационная архитектура дает возможность разместить в корпусе в полтора-два раза больше установок для вертикального пуска ракет, чем на имеющихся сейчас кораблях.

- Специалистами отделения военного кораблестроения нашего центра создан уникальный корпус боевого надводного корабля океанской зоны. Его обводы обеспечивают минимальное гидродинамическое сопротивление и высокую скорость корабля, - рассказал ТАСС советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков.

Правильность расчетов была проверена в опытовом бассейне. Эксперимент показал снижение гидродинамического сопротивления на 30 процентов. К тому же новая архитектура корабля позволяет разместить в нем намного больше вооружения: ракетных установок вертикального пуска, систем ПВО, противокорабельной и противолодочной обороны. Вместимость корпуса по сравнении с нынешними кораблями выросла в полтора-два раза.

- Подобных корпусов в Европе и США нет. Это дает возможность строить для ВМФ России высокоэффективные боевые корабли, превосходящие по боевым характеристикам все существующие и перспективные образцы других флотов, - подчеркнул Поляков.

Крыловский государственный научный центр занимается фундаментальными исследованиями для нужд кораблестроения. Он располагает самым длинным в мире бассейном - длина водоема 1322 метра.

Антон Валагин