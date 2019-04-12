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12.04.2019
ТАСС

Рогозин раскритиковал нынешнюю программу России по исследованию Луны

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Главы Роскосмоса считает, что эту программу нужно рассмотреть в комплексе вместе с РАН

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал существующую российскую программу по исследованию Луны с помощью автоматических станций, назвав эту программу "малосвязанной".

"Что мне не нравится в нынешней программе Роскосмоса, там набор мероприятий между собой малосвязанных. Если на Луну в 2021 году мы сядем (станция "Луна-25"), какая будет добавленная стоимость?", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По словам главы Роскосмоса, нельзя ставить целью просто возобновить компетенции, "амбиции должно быть серьезнее".

Он добавил, что данную программу нужно рассмотреть в комплексе вместе с РАН, чтобы она была полностью увязана с точки зрения технических возможностей и с точки зрения научной значимости.

Говоря о возможности более раннего запуска спутника "Миллиметрон", Рогозин отметил, что "научная воля, и амбиции, и технические возможности Роскосмоса, они явно превышают финансовые возможности". "Физически [построить "Миллимтетрон" и средства выведения], мы можем это сделать и довольно быстро. Здесь мы можем только завидовать нашим конкурентам, которые могут вкладывать значительно больше средств в научный космос", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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Луна
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