Рогозин раскритиковал нынешнюю программу России по исследованию Луны

Главы Роскосмоса считает, что эту программу нужно рассмотреть в комплексе вместе с РАН

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал существующую российскую программу по исследованию Луны с помощью автоматических станций, назвав эту программу "малосвязанной".

"Что мне не нравится в нынешней программе Роскосмоса, там набор мероприятий между собой малосвязанных. Если на Луну в 2021 году мы сядем (станция "Луна-25"), какая будет добавленная стоимость?", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По словам главы Роскосмоса, нельзя ставить целью просто возобновить компетенции, "амбиции должно быть серьезнее".

Он добавил, что данную программу нужно рассмотреть в комплексе вместе с РАН, чтобы она была полностью увязана с точки зрения технических возможностей и с точки зрения научной значимости.

Говоря о возможности более раннего запуска спутника "Миллиметрон", Рогозин отметил, что "научная воля, и амбиции, и технические возможности Роскосмоса, они явно превышают финансовые возможности". "Физически [построить "Миллимтетрон" и средства выведения], мы можем это сделать и довольно быстро. Здесь мы можем только завидовать нашим конкурентам, которые могут вкладывать значительно больше средств в научный космос", - добавил он.