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12.04.2019
ТАСС

Рогозин: выдающиеся россияне смогут бесплатно совершать туристические полеты в космос

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Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08. 13 февраля 2018
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08. 13 февраля 2018.
Источник изображения: © Фото : КЦ "Южный"

Сверхкороткая схема полета к МСК повысит конкурентоспособность России в сегменте космического туризма, добавил глава Роскосмоса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские граждане с выдающимися достижениями и заслугами получат возможность бесплатно отправиться в туристический космический полет. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, отработка новой сверхкороткой схемы на грузовом корабле "Прогресс" позволит долетать к Международной космической станции (МКС) за три часа и пилотируемым кораблям. Это, отметил Рогозин, повысит конкурентоспособность России в отношении отправки на станцию космических туристов.

"Ну, а в следующий этап, когда уже РКК "Энергия" финансовый "жирок" заработает, мы дальше пойдем на премии, то есть уже не за деньги, а за уникальные достижения [будем отправлять на МКС] уникального гражданина России", - сказал Рогозин.

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Его успех повторил транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11", который установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, долетев до нее всего за 3 часа 21 минуту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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