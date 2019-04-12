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12.04.2019
Российская газета

ВМС США заказали 24 "летающих радара" для авианосцев

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E-2С
E-2С.
Источник изображения: Lt. j.g. John A. Ivancic/wikimedia.org

С 2019 по 2023 годы ВМС США получат 24 палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye. Ведомство заключило соответствующий контракт с Northrop Grumman Systems.

Как пишет портал Naval Today, стоимость контракта - 3,1 миллиарда долларов. Это уже второй контракт. Первый был заключен с компанией в 2014 году на 25 самолетов E-2D. Но потом Конгресс США увеличил это число до 26-ти.

Как прокомментировали представители ВМС США, в течение пяти лет экономия контракта составит 410,6 миллиона долларов, или 11 процентов. В первом контракте удалось сэкономить 586,6 миллиона долларов - 13,9 процента.

E-2D - наиболее современная модификация самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на платформе Е-2, пишет портал Flot.com. Ее отличает радар с активной фазированной антенной решеткой и более совершенное оборудование для передачи данных. Самолет имеет также улучшенную версию турбовинтовых двигателей.

E-2D Advanced Hawkeye заменят самолеты E-2C, стоящие на вооружении ВМС США с 1973 года.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
E-2D
E2C
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Авианосец
АФАР
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