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12.04.2019
ТАСС

Рогозин рассчитывает 12 апреля показать Путину "царь-двигатель"

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Облик "Союз-5"
Облик "Союз-5".
Источник изображения: Изображение: @Rogozin

Речь идет о двигателе РД-171МВ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассчитывает показать в День космонавтики, 12 апреля, президенту России Владимиру Путину двигатель для ракеты-носителя "Союз-5". Ранее руководитель госкорпорации назвал его "царь-двигателем".

"Завтра в "Энергомаше" (предприятие-изготовитель ракетных двигателей - прим. ТАСС) надеюсь показать президенту самый мощный двигатель РД-171МВ", - сообщил Рогозин журналистам в четверг.

Об изготовлении на НПО "Энергомаш" первого образца этого двигателя глава госкорпорации сообщил в феврале.

Гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал ранее в интервью ТАСС, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" планируется создать к 2021 году, проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК
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