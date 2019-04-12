Минприроды планирует контролировать восстановление лесов из космоса

Системы космического мониторинга позволяют оперативно получить полную картину по объектам недвижимости, состоянию посевов и лесного фонда, а также решать другие задачи.

Всего в нем нуждаются 33 млн га, уточнил глава ведомства Дмитрий Кобылкин

ГОРКИ, 11 апреля. /ТАСС/. Минприроды в текущем году намерено с помощью российских космических систем дистанционного зондирования в рамках контроля за восстановлением лесов проверить, как приживаются новые саженцы деревьев. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"В восстановлении лесов нуждаются 33 млн га. Это в основном Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В этом году хотим провести с помощью российских космических систем дистанционного зондирования Земли анализ высаженных лесов и восстановления, насколько они прижились. Хотим сделать такую работу в этом году и посмотреть", - сказал Кобылкин.

Министр добавил, что ведомство уже создало ряд комплексов по выращиванию посадочного материала, в частности за счет частных инвестиций. В текущем году планируется создать еще шесть таких центров в стране.