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12.04.2019
ТАСС

Ученые продолжат поиски черных дыр во Вселенной

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Так выглядит первая в истории науки фотография сверхмассивной черной дыры. Снимок получили с помощью сети радиотелескопов на четырех континентах
Так выглядит первая в истории науки фотография сверхмассивной черной дыры. Снимок получили с помощью сети радиотелескопов на четырех континентах.
Источник изображения: © EPA-EFE/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Получение первого изображения черной дыры демонстрирует торжество человеческого разума и творчества ученых, заявил президент РАН Александр Сергеев

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ученые продолжат поиски новых черных дыр во Вселенной после того, как астрофизики сумели получить первое изображение горизонта событий черной дыры в далекой галактике, заявил президент российской академии наук (РАН) Александр Сергеев журналистам в четверг.

"Это событие долгожданное (получение первого изображения черной дыры - прим. ТАСС). Почему это открытие случилось не в нашей галактике, а в отдаленной - тут просто повезло. Открытие демонстрирует торжество человеческого разума и творчества ученых. Если мы действительно поняли, что умеем такие объекты наблюдать, то конечно, ученые продолжат поиски черных дыр в других галактиках", - сказал он.

Международная группа исследователей в среду представила первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры - речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope ("Телескоп горизонта событий"), который объединил восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Сергеев отметил, что "чуть досадно", что в ходе наблюдений не использовались российские радиотелескопы.

"Но то, что было сделано в рамках российского проекта "Радиоастрон", предшествовало этому открытию. У России есть уникальный проект Миллиметрон, предлагаю сделать все, чтобы он начал работу как можно раньше", - отметил глава Академии.

О "Радиоастроне" и "Миллиметроне"

Система "Радиоастрон" состоит из космической (аппарат "Спектр-Р") и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. "Спектр-Р" имеет параболическую антенну диаметром 10 метров. Информацию с космического аппарата принимают станции слежения и сбора данных в подмосковной Пущинской радиоастрономической обсерватории и Национальной радиоастрономической обсерватории (США).

Космический аппарат вращается вокруг Земли по эллиптической орбите с апогеем (максимальным удалением) в 350 тыс. км. "Радиоастрон" предназначен для исследования структуры объектов Вселенной в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн. В этом наземно-космическом интерферометре помимо российских радиотелескопов принимают участие крупнейшие антенны из Европы, США, Китая, Австралии, ЮАР, Японии и Южной Кореи

Обсерватория "Миллиметрон" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями. Диаметр главного зеркала космической обсерватории составляет 10 метров. "Спектр-М" планируется запустить в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли.

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