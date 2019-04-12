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12.04.2019
Известия.ru

"Роскосмос" объявил о переносе запусков станций "Луна-26" и "Луна-27"

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Источник изображения: Фото: НПО Лавочкина

Российские межпланетные станции "Луна-26" и "Луна-27", запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно. Об этом в четверг, 11 апреля, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

При этом гендиректор корпорации не отрицает, что отправка аппаратов может состояться и раньше указанных сроков.

"Однако мы недавно проводили слушания по всем деталям, связанным с реализацией Федеральной космической программы. Я дал поручение своим коллегам совместно с Советом по космосу РАН посмотреть на возможность сдвижки влево этих работ и их адаптации под более осмысленные работы, связанные с робототехническими средствами", — приводит его слова "Интерфакс".

Это не первое изменение сроков запуска станций. 10 января Рогозин сообщил, что космические аппараты "Луна-26" и "Луна-27" отправят на естественный спутник Земли на год позже запланированной даты — в 2023 и 2024 годах. В "Роскосмосе" объяснили, что это решение связано с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли.

В декабре прошлого года "Известия" опубликовали материал, в котором подробно рассмотрены все возможности и проблемы российской лунной экспансии. В тексте отмечается, что перед российской космической отраслью стоят амбициозные планы, включающие в себя высадку на Луну и строительство лунного поселения. При этом финансовые возможности пока не позволяют реализовать их в полной мере.

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Россия
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Рогозин Дмитрий
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