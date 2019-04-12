Рогозин раскритиковал российскую лунную программу

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал лунную программу мало связанной. По его словам, "амбиции должны быть серьезнее".

"Что мне не нравится в нынешней программе "Роскосмоса", там набор мероприятий между собой мало связанных", — цитирует его ТАСС.

По словам Рогозина, рассматривать программу нужно вместе с Российской академией наук, чтобы она была полностью увязана с точки зрения технических возможностей и с точки зрения научной значимости.

Ранее 11 апреля Рогозин заявил, что американцы хотят вернуться на Луну для выполнения задач военного характера.

"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций", — сказал он, добавив, что космос "не бывает гражданским".

В марте официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что российские космонавты скоро полетят на Луну. Он не назвал точного срока, но уточнил, что в космических масштабах это очень скоро. В том же месяце Рогозин сказал, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.