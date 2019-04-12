Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)

Военно-космические силы России впервые применили ударный вариант перспективного беспилотника "Орион" для нанесения удара по позиции террористов в Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство Step News.

На видео ударный БПЛА "Орион" поразил опорный пункт боевиков в городе Зака на севере провинции Хама.

После успешного прохождения летных испытаний беспилотник был отправлен в Сирию для его проверки в условиях реальных боевых действий.

БПЛА "Орион" - один из крупнейших дронов российского производства с размахом крыльев 16 метров и длиной корпуса 8 метров. Беспилотник может подниматься на высоту до 7,5 км, находится в воздухе до 24 часов и имеет дальность полета 300 км. "Орион" был разработан для выполнения разведывательных и оперативно- разведывательных задач. Однако, в прошлом году его оснастили управляемыми боеприпасами, что усилило его боевые возможности.

Как отмечает Free News, успешно разработав и испытав вооруженный вариант "Ориона", Россия сделала еще один шаг к вступлению в клуб государств (США, Израиль, Китай и Иран), способных производить боевые БПЛА отечественного производства.