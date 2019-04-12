Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
Военно-космические силы России впервые применили ударный вариант перспективного беспилотника "Орион" для нанесения удара по позиции террористов в Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство Step News.
На видео ударный БПЛА "Орион" поразил опорный пункт боевиков в городе Зака на севере провинции Хама.
После успешного прохождения летных испытаний беспилотник был отправлен в Сирию для его проверки в условиях реальных боевых действий.
БПЛА "Орион" - один из крупнейших дронов российского производства с размахом крыльев 16 метров и длиной корпуса 8 метров. Беспилотник может подниматься на высоту до 7,5 км, находится в воздухе до 24 часов и имеет дальность полета 300 км. "Орион" был разработан для выполнения разведывательных и оперативно- разведывательных задач. Однако, в прошлом году его оснастили управляемыми боеприпасами, что усилило его боевые возможности.
Как отмечает Free News, успешно разработав и испытав вооруженный вариант "Ориона", Россия сделала еще один шаг к вступлению в клуб государств (США, Израиль, Китай и Иран), способных производить боевые БПЛА отечественного производства.
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Беспилотник может подниматься на высоту до 7,5 км, находится в воздухе до 24 часов и имеет дальность полета 300 км.При средней скорости 160 км/ч, за 24 ч. "Орион" успеет пролететь 3840 км.
https://bmpd.livejournal.com/2928862.html
300 (250) км не дальность полёта, а дальность прямой связи с наземным КП. Т.е. при трансляции, например через спутник, может быть в разы больше.
300 (250) км не дальность полёта, а дальность прямой связи с наземным КП. Т.е. при трансляции, например через спутник, может быть в разы больше.Американцы из Америки рулят своими БПЛА в Афганистане. Видимо аналогичной системы у РФ пока просто нет и когда будет - не понятно. Не слышно даже создаётся ли? Надеюсь, что создаётся. Видимо нужна какая-то специальная группировка спутников. Ну и сами БПЛА надо дорабатывать для подвижной спутниковой связи, разрабатывать вероятно с нуля такую систему, что является отдельной задачей и очень непростой задачей.
Испытания продвигаются успешно. Сказал бы чуть подробнее, но не уверен - можно ли цитировать поздравительную речь к коллективу предприятия, где большинство аудитории не имеет спец. допуска к секретной информации, которой еще нет в СМИ? Наверное все равно не нужно. В общем - испытания продвигаются успешно :)Вот, можно.
Будем следить за официальными сообщениями.
В речи было сказано: "Недавно [изделие] успешно прошло боевые испытания на юге".