Войти
12.04.2019
WarSpot

Как совладать с "Железной Анни"

609
0
0

Симфония моторов, вибрации и ветра: кадры и звуки из кабины "Юнкерса" Ju 52, который больше не поднимается в воздух

Основной пассажирский и военно-транспортный самолёт Третьего рейха "Юнкерс" Ju 52 был, без сомнений, удачной машиной — другую не строили бы два десятка лет в трёх не самых отсталых авиастроительных державах. Всего же Германия, Франция и Испания произвели более 4800 машин, и некоторые из них способны летать до сих пор. Однако будущее этих машин не безоблачно.

В 1982 году в Швейцарии была организована авиакомпания "Ю-Эйр" (Ju-Air), которая использовала для регулярных пассажирских перевозок три Ju 52, ранее принадлежавших ВВС Швейцарии, а также один экс-испанский лицензионный CASA 352. Перевозки на летающем антиквариате пользовались успехом, пока 4 августа 2018 года один из "Юнкерсов" не рухнул в горах, похоронив под своими обломками 20 человек. Экспертиза показала значительную коррозию элементов планера погибшего самолета, и двум оставшимся Ju 52 запретили подниматься в воздух — эксплуатировать разрешили только испанский самолет.

Не исключено, что ролик, подобный этому, скоро можно будет снять только с помощью компьютерных технологий. Но пока ещё можно насладиться целой симфонией звуков трех двигателей и вибрации дюралевой старушки, которую сентиментальные немцы почему-то прозвали "Железной Анни".

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Франция
Швейцария
Проекты
ИТ
Похожие новости
15.11.2013
Визит специалистов ВИАМ в Германию и Швейцарию
09.08.2013
«Интерполитех-2013»: эффективность в развитии
26.10.2012
Глаза для "Арматы"
15.10.2012
«Интерполитех -2012»: по-новому и с юбилейным размахом
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом