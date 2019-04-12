Как совладать с "Железной Анни"

Симфония моторов, вибрации и ветра: кадры и звуки из кабины "Юнкерса" Ju 52, который больше не поднимается в воздух

Основной пассажирский и военно-транспортный самолёт Третьего рейха "Юнкерс" Ju 52 был, без сомнений, удачной машиной — другую не строили бы два десятка лет в трёх не самых отсталых авиастроительных державах. Всего же Германия, Франция и Испания произвели более 4800 машин, и некоторые из них способны летать до сих пор. Однако будущее этих машин не безоблачно.

В 1982 году в Швейцарии была организована авиакомпания "Ю-Эйр" (Ju-Air), которая использовала для регулярных пассажирских перевозок три Ju 52, ранее принадлежавших ВВС Швейцарии, а также один экс-испанский лицензионный CASA 352. Перевозки на летающем антиквариате пользовались успехом, пока 4 августа 2018 года один из "Юнкерсов" не рухнул в горах, похоронив под своими обломками 20 человек. Экспертиза показала значительную коррозию элементов планера погибшего самолета, и двум оставшимся Ju 52 запретили подниматься в воздух — эксплуатировать разрешили только испанский самолет.

Не исключено, что ролик, подобный этому, скоро можно будет снять только с помощью компьютерных технологий. Но пока ещё можно насладиться целой симфонией звуков трех двигателей и вибрации дюралевой старушки, которую сентиментальные немцы почему-то прозвали "Железной Анни".