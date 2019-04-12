"Бред сивой кобылы": Украина заявила о подготовке России к войне

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

На Украине заявили, что Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и уже наращивает ударные группировки войск вдоль украинской границы. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. В Москве уверены, что такие заявления делаются специально накануне второго тура выборов президента страны, чтобы указать украинцам на необходимость опытного главы государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе. По его словам, Москва наращивает ударные группировки войск вдоль украинской границы.

Как утверждает Турчинов, рядом с восточной границей Украины расположена восьмая армия Южного военного округа ВС РФ, а на севере - 20-я армия Западного ВО ВС РФ. В резерве у россиян якобы стоит первая танковая армия, а также 49-я и 58-я общевойсковые армии, сказал он.

"Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Российской Федерацией, будут использоваться шестая и четвертая армии Военно-космических сил ВС РФ: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад", - уверяет секретарь СНБО.

Более того, он отметил, что в ЮВО уже началось формирование шести резервных так называемых казацких дивизий. Помимо них в "наступлении" также могут быть задействованы Черноморский флот, Каспийская флотилия и 22-й армейский корпус в Крыму, полагает политик.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе", - констатировал Турчинов.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев назвал такие заявления секретаря СНБО банальным запугиванием с целью создания напряженности за несколько дней до второго тура выборов президента Украины. Депутат уверен, что речь политика является лишь средством борьбы для продвижения "нужного кандидата" на пост главы государства.

Катенев пояснил RT, что Россия заинтересована в мирном развитии взаимоотношений со всеми государствами, как и любая другая страна.

Мнение, что заявление секретаря СНБО Украины было сделано специально накануне второго тура президентских выборов, поддержал и российский военачальник, экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник в отставке Георгий Шпак. Слова Турчинова он назвал "спасательным кругом" для действующего президента Украины Петра Порошенко.

По его мнению, секретарь СНБО таким образом пытался убедить украинцев, что в условиях нарастания "русской военной угрозы" страна нуждается в мощном лидере с опытом управления государством. Шпак убежден, что удержаться у власти законными методами у Порошенко нет шансов - "только переворотом, только захватом власти".

"Слова Турчинова - бред сивой кобылы. Военная доктрина Российской Федерации не предусматривает никаких наступательных операций, во всех документах нашего Генерального штаба говорится исключительно об оборонительных действиях и об ответно-встречных ударах", - сказал Шпак RT.

Впрочем, заявление Турчинова не первое в своем роде. Об угрозе "полномасштабной войны" с Россией в ноябре прошлого года говорил и сам Порошенко. Он заверил, что его слова якобы подтверждают данные украинской разведки, согласно которым вблизи границ его государства сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

Порошенко отметил, что после инцидента в Керченском проливе Киев должен был "обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения".

"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул президент.

Но в Госдуме это заявление украинского лидера опять же связали с гонкой за президентское кресло. Замглавы комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин выразил уверенность, что своими словами глава государства лишь пытался отвлечь внимание населения от предвыборной кампании. Как отметил депутат, Порошенко сам понимает, что является "практически неизбираемым кандидатом".

"Введение военного положения [после инцидента в Керченском проливе], на его взгляд, может позволить перенести выборы и мобилизовать часть радикального электората. Но украинский народ в подавляющем большинстве понимает, что они стали заложниками", - сказал парламентарий RT. Швыткин также выразил мнение, что украинский лидер введением военного положения "фактически объявил войну своему собственному народу".

Лидия Мисник