Первый перехват: истребители НАТО поднялись на защиту Черногории

Истребители НАТО перехватили пассажирский самолет над Черногорией

Истребители НАТО впервые поднялись в небо из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Черногории. Они вылетели для перехвата пассажирского лайнера немецкой авиакомпании Tui Fly, который в понедельник внезапно потерял контакт с наземными диспетчерскими службами. Полет был осуществлен в рамках программы Североатлантического альянса по обеспечению безопасности в небе над территорией нового члена НАТО.

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon по тревоге вылетели на перехват лайнера немецкой авиакомпании Tui Fly в небе над Черногорией, говорится в сообщении итальянских ВВС. Там уточнили, что утром в понедельник, 8 апреля, пассажирский самолет направлялся в египетскую Хургаду, но внезапно потерял контакт с наземными диспетчерскими службами. По указанию европейского центра совместных воздушных операций НАТО в испанском Торрехоне для его перехвата были подняты два итальянских истребителя, вылетевшие с базы "Джойя-дель-Колле" на юге страны.

"Прибыв в указанный район, итальянские истребители идентифицировали гражданское судно и после восстановления радиосвязи вернулись на базу", - указано в сообщении.

Этот инцидент - первый случай применения самолетов Североатлантического альянса в рамках его миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства в Черногории.

В ВВС Италии напомнили, что силы НАТО охраняют небо Черногории с июня 2018 года. После вступления в альянс в 2017 году страна, не имея собственной авиации, обратилась к организации за помощью в обеспечении безопасности своего воздушного пространства. Помимо Италии, на основе ротации государству помогают также Греция и Венгрия.

"В знак союзнической солидарности Италия и Греция помогут в защите черногорского воздушного пространства. При этом итальянские и греческие истребители будут дислоцироваться в своих странах и лишь в случае необходимости подняты в небо", - уточняли в официальном сообщении НАТО.

В черногорском оборонном ведомстве тогда отметили, что патрулирование самолетами альянса неба балканской страны будет круглосуточным и абсолютно бесплатным. К тому же там подчеркнули, что в чужих самолетах в воздушном пространстве государства нет ничего позорного, так как это распространенная в НАТО практика. Кроме того, в министерстве обратили внимание, что альянс защищает небо не только Черногории, но также Исландии и Люксембурга, а с 2004 года - Эстонии, Латвии и Литвы.

В пресс-службе оборонного ведомства напомнили и о том, что с 2009 года самолеты Италии и Греции защищали воздушное пространство Албании, а с 2015 года Бельгия, Голландия и Люксембург прикрывают свое воздушное пространство совместно.

Кстати, один перехват с тех пор все же проводился, правда, он был показательный. В ходе него истребитель НАТО принудил "самолет-нарушитель" к посадке. Такая демонстрация была приурочена как раз к началу защиты воздушного пространства Черногории силами альянса. Она совпала с первой годовщиной вступления Черногории в организацию.

"Роль перехваченного нарушителя выполнил самолет правительства Черногории, и в нем находился министр обороны Предраг Бошкович с представителем НАТО. Показательная тренировка успешно завершена", - сообщил телеканал, транслировавший кадры пролета "задержанного" самолета в окружении истребителей Греции и Италии.

Но эйфорию стран-членов НАТО и Черногории не разделили в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу еще до начала патрулирования альянсом неба балтийского государства, в апреле 2017 года, отмечал, что в российском ведомстве такие предприятия рассматривают как угрозу безопасности своему государству.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на открытии Московской конференции по международной безопасности. По его словам, деятельность "полицейской" авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики "фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа", охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

"Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности России", - подчеркнул Шойгу. Он также обратил внимание, что альянс продолжает проецировать силы возле российских границ и вовлекать в сферу своего влияния новые государства.

"Последние решения по приему в альянс Черногории - прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами", - отметил он.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Североатлантический альянс включил ее в свой состав вопреки антинатовским митингам и нежеланию большей части жителей страны вступать в военный блок, который наносил бомбовые удары по входившей в Югославию стране в 1999 году. На массовые народные протесты накрыл глаза и черногорский парламент: 28 апреля 2017 года он поддержал идею вступления страны в альянс. В ее пользу в ходе открытого голосования высказались 46 депутатов из 81, а предложение провести референдум по этому вопросу власти страны назвали "ненужным".

Лидия Мисник