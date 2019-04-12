Президент рассказал об успешном ходе итоговых испытаний РС-28 "Сармат"

Президент России провёл встречу с офицерами по случаю назначения на новые для них должности. В ходе обращения к офицерам Владимир Путин рассказал в том числе о ходе перевооружения российской армии.

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По словам главы государства, серьёзно усилят мощь РВСН России такие новейшие вооружения как стратегический ракетный комплекс "Авангард", имеющий планирующий крылатый блок. Президент отметил, что успешно идут итоговые испытания новейшей ракеты проекта "Сармат", уже поставлены на боевое дежурство (кстати, ранее сообщалось об опытно-боевом) боевая лазерная установка "Пересвет" и гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

РС-28 "Сармат" - новое слово в обороноспособности России. Ракета способна доставить боеголовки способами, которые ставят практически неразрешимую задачу для средств ПРО противника.

Ранее сообщалось, что в случае признания испытаний успешными в серию МБР РС-28 "Сармат" пойдёт в 2021 году.

Напомнил верховный главнокомандующий о предстоящем оснащении российских подводных лодок перспективными ракетами "Циркон", способными идти к цели на гиперзвуковой скорости и уничтожать не только корабли противника, но и объекты его береговой инфраструктуры.

Путин:

Ракета "Циркон" по дальности и скорости не имеет аналогов в мире.

Президент отметил, что в связи с переходом на новейшие вооружения российская армия и российский флот нуждаются в квалифицированных специалистах - офицерах, прошедших надлежащую подготовку.

Путин добавил, что нужны самые передовые знания, а также умение ими рационально пользоваться.