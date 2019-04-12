Завершающие испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" идут успешно - Путин

Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком серьезно усиливает мощь РВСН, отмечает Путин. Готовится оснащение кораблей и субмарин гиперзвуковой ракетой "Циркон", не имеющей аналогов

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий, В.Путин напомнил о том, "какая масштабная планомерная работа ведется в последние годы по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой".

"Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он также сообщил, что "успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".

В.Путин отметил, что "современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки ВМФ РФ". "В том числе, гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире", - напомнил президент.

Именно такое, по его словам, "современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил".

"Поэтому еще выше становятся требования к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы. Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных передовых знаний, технологий, умения эффективно их применять. Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач", - заявил В.Путин.

"САРМАТ"

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" ("Роскосмос").

"Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно. Это основа стратегического потенциала страны", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в марте в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"АВАНГАРД"

В феврале президент РФ в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда В.Путин.

Ведущий научный сотрудник военной академии РВСН в феврале сообщил, что уже идет подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники для развертывания "Авангардов" в Домбаровской ракетной дивизии.

"Уже в этом году в группировке РВСН появится ракетный комплекс, оснащенный планирующим крылатым блоком, способным поражать цель с гиперзвуковой скоростью не по баллистике, а по траектории, проходящей в плотных слоях атмосферы", - сказал он.

В.Захаров сказал, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств ПРО.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

"КИНЖАЛ"

Созданный на базе модернизированного дальнего перехватчика МиГ-31 авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой должен обеспечить нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону противовоздушной обороны противника

У российских военных на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31К, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам С.Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса. "Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", - сказал ВКС РФ.

"ПЕРЕСВЕТ"

Как сообщалось, лазерные комплексы "Пересвет" несут опытно-боевое дежурство с 1 декабря 2018 года.

В Минобороны РФ в феврале заявляли, что "лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения".

"Личный состав подразделений, оснащаемых лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке в местах постоянной дислокации", - заявляли в ведомстве.

"Пересвет" способен отражать любые воздушные атаки и бороться со спутниками, сообщало Минобороны РФ в прошлом декабре в фейсбуке.

"ЦИРКОН"

Как сообщалось, новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" проходит испытания,

В послании Федеральному Собранию В.Путин заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).