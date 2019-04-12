Кандидат террористических наук: как ученый-шифровальщик стал палачом ИГИЛ

Бывший офицер Минобороны сменил академическую карьеру на разбой

К 19 годам колонии строго режима приговорил Северо-Кавказский окружной военный суд бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова за участие в террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). За несколько последних лет подававший большие надежды ученый-шифровальщик превратился в разбойника, фальшивомонетчика, фанатика и палача. Поддержать его в суде никто из родственников не пришел. Подробности громкого дела — в материале "Известий".

Золотой мальчик

Хисамов был настоящим интеллектуалом и обладал незаурядными умственными способностями в области математики и физики с самого детства. Экстерном закончив школу с золотой медалью, он поступает в Краснодарское высшее военное училище имени Шевченко. Уже тогда он занялся научной деятельностью, начал работу над кандидатской диссертацией. Вскоре стал признанным в сообществе "экспертом в области защиты персональных данных и информационных технологий в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения".

Уже в первые годы службы Хисамов возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биозащиты НИИ микробиологии Минобороны, перебравшись в Москву, писал "Коммерсант". После этого проходил службу в 8-м управлении Генштаба до своего увольнения в запас в 2009 году в звании капитана. После отставки он вернулся на малую родину, где занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации в Кубанском институте информзащиты в Краснодаре. Его научные статьи публиковались в профильных изданиях, например "Спецтехника и связь", вестниках ведомственных вузов и технических университетов.

Денис Хисамов Источник изображения: Фото: МВД республики Таджикистан

Хисамов исследовал, в частности, различные проблемы, связанные с работой вычислительной и радиотехники. Его отец Франгиз Хисамов, также видный ученой в той же отрасли, что и сын, возглавлял тот самый КИИЗ и был его сооснователем. Но спустя три года Хисамов-младший уходит из вуза, где у него были комфортные условия для работы, и возвращается в Москву. Это многих удивило, так как он должен был вот-вот защитить свою докторскую диссертацию, над которой усиленно трудился.

Во все тяжкие

До конца не понятно, что послужило окончательным толчком к радикальному изменению взглядов молодого человека, но, определенно, причин было несколько. До поры до времени он не проявлял особенного интереса к радикальному исламу, однако считал себя правоверным мусульманином.

"Известия" нашли судебные материалы, рассказывающие о том, что отставной офицер устроил длительную судебную тяжбу из-за незаконных, как ему казалось, действий сотрудников полиции. 18 июня 2011 года на Бауманской улице в Москве Хисамов и его спутница были остановлены нарядом для проверки документов — патрулю пара показалась подозрительной, к тому же при них был объемный багаж.

По официальной версии, молодой человек в категоричной форме отказался предъявить документы и обругал стражей порядка, за что был принудительно доставлен в райотдел полиции. В отношении него был составлен протокол за неповиновение законным действиям сотрудников полиции. По версии Хисамова, изложенной в жалобе, требования полицейских были незаконными. К тому же он обвинил патрульных в том, что они докопались до него из-за вероисповедания, ждали его появления у выхода из комнаты, куда в итоге вторглись. Вышестоящая инстанция встала на сторону полиции и оставила решение мирового судьи в силе — 500 рублей штрафа.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Те, кто знал Хисамова, говорили, что этот процесс вызвал у него ожесточенное неприятие государства в целом и полиции в частности.

Вслед за этим эпизодом в мирной жизни будущего наемника был и другой факт, который мог повлиять на его решение встать на путь экстремиста. По словам отца Хисамова, у Дениса случилась психологическая травма из-за… коллекторов.

"Денис, несмотря на все его заслуги в научном мире и успешную карьеру, еще совсем молодой человек. Я думаю, что его психика просто не выдержала давления со стороны кредиторов", — рассказал Франгиз Хисамов газете "Коммерсант" (мужчина более 25 лет находится в разводе с матерью сына и не занимался его воспитанием после разрыва отношений).

В 2014 году, проживая в столице, он взял в кредит (1,3 млн рублей) подержанный автомобиль представительского класса — BMW X5. Но гасить кредит не стал, после чего банк подключил к истребованию долга коллекторов. Хисамов скрывался от них некоторое время, после чего ему удалось продать иномарку. Позже в 2016 году новый владелец лишился этой машины по судебному решению Савеловского райсуда — транспортное средство отдали кредиторам.

Любопытно, что той же осенью 2014-го Хисамов регистрируется как индивидуальный предприниматель — вероятно, это было необходимо для работы частным извозчиком. О его легальной коммерческой деятельности известно мало. Но один "стартап" остался в криминальной хронике. По данным прокуратуры Владимирской области, он вместе с двумя сообщниками занимался фальшивомонетничеством.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Соучастники при неустановленных обстоятельствах приобрели поддельные билеты Банка России и пытались реализовать их в православных храмах Владимирской области. Они поочередно заходили в лавки и, покупая недорогие иконы, крестики, расплачивались пятитысячными купюрами. Пока один действовал, двое других ждали в автомобиле, и так по очереди.

Хисамов пристроил свою банкноту в храме Архангела Михаила, купив икону "Неупиваемая Чаша" и серебряную цепочку. Любопытно, что в отличие от сообщников Денис почти сразу после выхода из церкви с деньгами выбросил икону. Тогда полиция задержала одного из подельников, а два других чуть позже были объявлены в розыск. По другим данным, Хисамов также был задержан по горячим следам, но положительная характеристика помогла ему избежать строго меры пресечения — он оказался под подпиской о невыезде.

Билет в один конец

Каким-то образом Хисамову удалось к этому времени продать купленный в кредит автомобиль и приобрести себе поддельный паспорт на имя гражданина Таджикистана. Вероятно, в этом ему могли помочь друзья-фальшивомонетчики. В итоге он сумел вылететь по подложному документу в Турцию. Любопытно, что в России мужчина оставил жену и трех малолетних детей. В суде Денис объяснил, что пытался в исламской стране начать новую жизнь, заняться бизнесом, но столкнулся с трудностями.

Однако у следствия другое мнение на этот счет. По оперативной информации, еще в 2010 году Денис был завербован сторонниками ИГИЛ. И миссия в Турции была лишь частью плана боевиков по интеграции Хисамова. Не прошло и года, как он оказался в лагере для подготовки боевиков в Ракке (город на севере Сирии). Позже он сам признается, что в 2015–2016 годах принял участие в 10 операциях террористов на территории Сирии и Ирака. Самая значимая из них — захват сирийского населенного пункта Эр-Рай (погибли 8 человек, 13 ранены).

Денис Хисамов Источник изображения: Фото: vk.com/hisa83

Кроме того, он признался, что убил четырех человек, участвуя в казнях. Хисамов уточнил, что входил в группу "Мухаджирин Кавказ", насчитывающую около 300 человек. Он получал ранения во время столкновений и лечился в разных госпиталях.

Еще одним преступлением Хисамова стали два разбойных нападения на обменные пункты в Турции в декабре 2016 года. Добычей экстремистов стали $230 тыс. — деньги они передали террористическому подполью. Если верить Хисамову, организация ему платила около $500 в месяц.

Домой в кандалах

Подпольная деятельность для Хисамова закончилась в апреле 2017 года, когда его с липовым документом задержали турецкие пограничники и, заподозрив в связях с ИГИЛ, передали таджикским коллегам. К тому моменту Хисамов сменил имя на Джурахон. В бывшей союзной республике ему грозило наказание до двух лет колонии за изготовление поддельных документов, но когда была установлена связь подследственного с террористическим подпольем, его передали российской стороне вместе с материалами дела. Следствие располагало информацией о том, что мужчина планировал теракты в России.

Сегодня Хисамов утверждает, что он невиновен и оговорил себя во время следствия из-за давления силовиков. Помимо этого, защита обращалась с заявлениями о возбуждении уголовного дела в связи с пытками и психологическим давлением на Хисамова. В удовлетворении ходатайств было отказано.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме тюремного срока, в который вошло наказание за участие в террористической деятельности, прохождение подготовки в лагере боевиков и фальшивомонетничество, Хисамов лишен звания капитана запаса.

"Приговор будет обжалован в ближайшее время", — прокомментировал "Кавказскому узлу" адвокат Олег Жильцов.

Иван Петров