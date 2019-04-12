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12.04.2019
Известия.ru

На Камчатке офицер утопил в болоте боеприпасы на 1,3 млн рублей

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

На Камчатке заместитель командира одной из воинских частей поручил подчиненным выбросить в болото боеприпасы ради создания видимости успешных практических занятий. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры 19 января.

Утверждается, что после проведения стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин "в целях создания видимости качественного проведения занятий" офицер дал указание занести в ведомости завышенные сведения об использованных боеприпасах, то есть списать неизрасходованные патроны и снаряды, которые в последствии и были сброшены в болото.

"Государству причинен ущерб на общую сумму более 1,3 млн рублей", — сказано в сообщении.

Нарушение раскрылось в ходе проверки военной прокуратуры Петропавловск-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества (ч. 2 ст. 346 УК РФ).

Как заявлял 15 января министр обороны РФ Сергей Шойгу, на оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей. Более 70% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов, чтобы к концу 2019 года доля современного вооружения и техники составила 67%.

 

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