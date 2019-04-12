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12.04.2019
Известия.ru

Адвокат рассказал о проверке благосостояния обвиненного в мошенничестве генерала

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

При проверке благосостояния заместителя начальника Военной академии Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, обвиняемого в мошенничестве, следствие не обнаружило у него никаких предметов роскоши. По словам его адвоката Павла Лапшова, у генерала не оказалось даже собственной дачи.

"У него нет дач, дачных участков, нет яхт, нет золотых слитков, нет элитных часов, отсутствуют у него и коллекции картин и другая дорогая утварь", — цитирует адвоката "РИА Новости".

У генерала и его семьи также не оказалось роскошных автомобилей, незадекларированных вкладов. По словам адвоката, Чварков живет в квартире, предоставленной государством за 40 лет службы в Вооруженных силах, в декларации о доходах указано, что семья живет на госдовольствие генерала и его жены, которая работает врачом.

Официальными комментариями следствия агентство пока не располагает.

21 ноября состоялось заседание суда по выбору меры пресечения для Чваркова. Суд не стал помещать генерала в СИЗО или под домашний арест, выбрав запрет определенных действий. Какие именно действия попали под запрет — неизвестно.

Дело, фигурантом которого стал Чварков, касается госконтракта, заключенного между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" (компания занимается созданием систем 3D-визуализации, защитой информации и другими IT-задачами).

Делом генерала занимается Главное военное следственное управление СК РФ.

До службы в академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС РФ, а также центр примирения враждующих сторон в Сирии.

 

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Россия
Сирия
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