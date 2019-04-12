Зенитчик заявил о невозможности создания нового вооружения на Украине

Все военные разработки Киева основаны на советских задатках, а создание нового вооружения на Украине на сегодняшний день невозможно. Об этом в эфире НСН заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

По словам эксперта, для создания крылатых и противокорабельных ракет на Украине нет технологического задела и в лучшем случае это "новое оружие" представляет собой модернизацию советских разработок. Хатылев добавил, что слова украинского лидера нужно расценивать лишь как предвыборную риторику.

"Сейчас самый основной момент — второй тур выборов. Естественно, что у Порошенко аргументов на сегодняшний день не осталось. Есть только несколько тем, которые он может поднимать: обвинять Россию во всех смертных грехах, говорить, что он договорится с Меркель. И ему поставлена задача одна — любой ценой развязать вооруженный конфликт с Россией", — подытожил начальник зенитно-ракетных войск.

Ранее 9 апреля сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии в стране крылатых ракет с радиусом поражения более 1 тыс. км, которые успешно прошли испытания. По словам главы государства, вооружение создано украинскими специалистами.

Выборы президента на Украине прошли 31 марта. Согласно результатам первого тура, актер Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.