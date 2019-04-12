По лукам: зачем депутаты хотят разрешить охотиться "по старинке"

В России могут выйти из тени самые элитные из охотников

Во вторник, 2 апреля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит легально охотиться с луком. Сейчас это оружие можно использовать только в спорте. Что это — новое Средневековье, попытка усилить контроль за оборотом? Зачем разрешать охоту с луком и колчаном наперевес — выясняли "Известия".

Приманка для туриста

Речь идет о луках с силой дуги более 27 кг. Согласно предлагаемым изменениям в Федеральный закон "Об оружии", появляются две категории метательного оружия: оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства (стрелковое метательное оружие) и при помощи мускульной силы человека (бросковое метательное оружие). Купленный охотничий лук как стрелковое метательное оружие нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона, на руках у россиян несколько сотен тысяч луков и арбалетов. По данным Федеральной таможенной службы, импорт такого оружия составляет около 200 тыс. единиц в год.

"Если у человека есть охотничий билет, есть разрешение на хранение огнестрельного оружия, то он может получить без специальной лицензии разрешение в Росгвардии на хранение и использование метательного холодного орудия лук, — цитирует одного из авторов законопроекта, Владислава Резника, "Коммерсант".

По словам депутата, лучников в мире более 4 млн, больше половины из них (свыше 2,5 млн человек) обосновались в Соединенных Штатах. Немало таких и в Европе.

"Поэтому если будет открыта охота с луком в России, то люди смогут из других стран приезжать к нам охотиться здесь — это большие деньги. У нас свыше 50 охотничьих видов, в среднем каждая такая охота иностранца обходится в тысячи долларов, для экономики это будут реальные деньги, это будут миллиарды долларов", — считает депутат.

Элита среди охотников

"Вообще вся охота... Становление человеческой цивилизации было основано на охоте. Лук являлся одним из первых орудий охоты. Поэтому ничего удивительного в том, что мы хотим вернуться к этой охоте, нет, — поясняет "Известиям" заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко. — Лук — это такое же оружие, как огнестрельное, и почему бы его не использовать на охоте?"

Фото: Pixabay

По словам Андрея Сицко, охотники с луком — самые квалифицированные среди своих коллег, настоящие ценители, поскольку не у каждого хватит знаний и умений убить зверя стрелой.

"Стрельба ведется на очень коротких дистанциях — 20–30 м. Успешность охоты с луком все-таки намного ниже, чем с огнестрельным оружием, — нужно долго ждать зверя, не каждый выход бывает удачным. Скорость полета стрелы не такая высокая, как у пули, плюс в момент изготовки стрелка зверь может его увидеть, — говорит Андрей Сицко. — Если с огнестрельным оружием можно сидеть на изготовке часами, то натянутую тетиву держать часами ни один человек не сможет. Знание природы, повадок зверя, ветра — всё это накладывает свой отпечаток. Чтобы произвести прицельный выстрел, нужно, во-первых, тренироваться круглый год, а во-вторых, обладать высокой квалификацией охотника".

Браконьерам не по зубам

По мнению специалистов, нелегальные охотники за лук точно не возьмутся. Несмотря на бесшумность, к нему сложно приловчиться и себе дороже — экономически неэффективно.

"Для браконьеров это накладно, гораздо проще взять какую-нибудь дешевую одностволку и убить зверя на расстоянии 50 м, — поясняет "Известиям" охотник Александр Кормилицин, его охотничий лук как раз заждался решения депутатов. — Хороший охотничий лук не будет стоить дешевле 100 тыс. рублей. В случае чего у браконьера отбирают лук, плюс выписывается штраф, который может набежать до полумиллиона — и какой смысл? Да и все эти лучные принадлежности — очень недешевое развлечение. Рисковать этим глупо. А не охотничьим луком ничего не добудешь — только шкурку зверя попортишь или не дай бог того же кабана обидишь: в ответ отсыпет так, что мало не покажется".

По мнению Александра, в лучной охоте есть азарт: придумать себе массу сложностей и героически их преодолеть.

Фото: Pixabay

"Это охота для тех, кто умеет. Есть народ, который охотится втихаря, но из-за этого и косяков больше. Например, человек на месте не положил зверя, а из-за опаски быть пойманным не пойдет добивать, а это уже недопустимо, самое худшее, что можно придумать, — уверен охотник. — Современное оружие, на мой взгляд, позволяет много лишнего. Забава разбогатевших — набрать навороченных карабинов, наставить на них тепловизоры и стрелять и днем, и ночью. Категорически нечестная охота. Лук как раз все эти вещи уравнивает".

"Часть охотников давно хотят, чтобы охоту с луком легализовали. Пока они вынуждены охотиться за границей — в той же Белоруссии охота с луком разрешена. Неразумно не разрешать то, что не нанесет ущерба природе, обеспечит дополнительный доход и позволит охотникам продемонстрировать свою высокую квалификацию на деле", — считает Андрей Сицко.

Кстати, на пленарном заседании первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев предложил ввести экзамен для желающих поохотиться с луком.

"Насколько я знаю, во всех странах, где разрешена охота с луком, есть специальные испытания, — говорит Андрей Сицко. — Законопроект прошел только первое чтение, вероятно будут предусмотрены какие-то экзамены. Во всяком случае, при первичном получении разрешения на приобретение гладкоствольного оружия соответствующие экзамены проводятся".

Елена Мотренко