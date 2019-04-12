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12.04.2019
Известия.ru

Foxtrot Alpha испугалось "летающего кошмара" из России

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином "Вепрь-12". В статье разработка названа "летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали".

Автор материала Кайл Мизоками сравнил беспилотник с "бензопилой, которая уничтожает летающие цели перед посадкой", и "радиоуправляемым самолетом с дробовиком".

Дроном по прямой видеосвязи управляет оператор, время полета достигает 40 минут. Беспилотник оснащен системой автоматического слежения, которая позволяет оператору продолжать стрельбу "без дальнейшей настройки курса". Мизоками предполагает, что для атаки маленьких движущихся предметов дрон будет эффективнее любого оружия, так как будет стрелять дробью, а не пулей.

"Внешне "Вепрь-12" похож на российские штурмовые винтовки серии АК, но вместо этого стреляет из магазина в десять патронов 12-го калибра", — сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что дрон взлетает и садится из положения "сидя на хвосте", а значит, ему не нужна взлетно-посадочная полоса или специальная площадка.


Ранее в марте разработкой восхитилось еще одно издание — Futurism. Как считают авторы, российская оборонная компания "Алмаз-Антей" изобрела беспилотник, состоящий из фюзеляжа с вмонтированным в него автоматом и крыльями. Журналисты предположили, что дрон сможет "поливать" войска противника огнем из стрелкового оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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