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12.04.2019
Известия.ru

В Госдуме назвали неудачным фокусом анонс электромагнитного оружия на Украине

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Сообщения о создании Украиной электромагнитного оружия призваны поднять патриотические настроения в преддверии выборов, рассказал "Известиям" депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

О том, что Украина разработала электромагнитное оружие, выводящее из строя радиоэлектронную аппаратуру противника, 28 марта сообщила компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром".

"Показательные выступления Украины на международном рынке вооружений напоминают поговорку "Факир зазнался, и фокус не удался". Какая-то череда провалов, а тут еще и выборы, как не поднять патриотические настроения сообщением о создании ультрасовременного оружия, которое к тому же и показать нельзя", — сказал депутат Бальбек.

По его мнению, Украина провалилась в создании огневых средств поражения и теперь пытается изо всех сил попасть на рынок популярных радиоэлектронных систем вооружений.

"Было ли оружие, есть и будет ли, думаю, что эту тайну мы не узнаем никогда. Главное, чтобы выборы прошли, а там найдется, чем народ отвлечь от электромагнитного "орудия", — заключил политик.

Сообщалось, что украинское электромагнитное оружие может применяться против командных центров, узлов связи, объектов энергетического комплекса, ПВО и т.д. Боеприпасы размещаются на ракетных и авианосителях, в том числе на беспилотниках.

Уточняется, что оружие использует энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не опасно для людей.

24 марта украинский президент Петр Порошенко заявил, что армия его страны при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием". Украинские военные, помимо новых турецких беспилотников, получили "в руки и щит, и меч", которые являются смертоносным оружием для врага, отметил он.

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