Путин: межконтинентальная ракета "Сармат" успешно проходит завершающую стадию испытаний

Президент также сообщил, что на боевое дежурство поставлены комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

Путин напомнил о том, "какая масштабная планомерная работа ведется в последние годы по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой". "Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он также сообщил, что "успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".

Путин отметил, что "современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки ВМС РФ". "В том числе, гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире", - напомнил президент. Именно такое, по его словам, "современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил".

"Поэтому еще выше становятся требования к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы. Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных передовых знаний, технологий, умения эффективно их применять. Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач", - заявил Путин.