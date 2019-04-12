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12.04.2019
ТАСС

Путин: межконтинентальная ракета "Сармат" успешно проходит завершающую стадию испытаний

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РС-28 "Сармат"
РС-28 "Сармат".
Источник изображения: YouTube

Президент также сообщил, что на боевое дежурство поставлены комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

Путин напомнил о том, "какая масштабная планомерная работа ведется в последние годы по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой". "Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он также сообщил, что "успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".

Путин отметил, что "современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки ВМС РФ". "В том числе, гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире", - напомнил президент. Именно такое, по его словам, "современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил".

"Поэтому еще выше становятся требования к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы. Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных передовых знаний, технологий, умения эффективно их применять. Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач", - заявил Путин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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