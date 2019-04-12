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12.04.2019
ТАСС

Крыловский центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими показателями ходкости

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Модель аванпроекта перспективного эскадренноого миноносца под шифром "Шквал", предлагаемого ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
Модель аванпроекта перспективного эскадренноого миноносца под шифром "Шквал", предлагаемого ФГУП "Крыловский государственный научный центр".
Источник изображения: Никита Григорьев / FlotProm

Он имеет обводы, обеспечивающие минимальное гидродинамическое сопротивление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Корпус боевого надводного корабля с высокими показателями ходкости разработан, испытан и запатентован специалистами Крыловского государственного научного центра.

"Учеными и специалистами отделения военного кораблестроения нашего центра создан уникальный корпус боевого надводного корабля океанской зоны. Этот корпус имеет обводы, обеспечивающие минимальное гидродинамическое сопротивление и высокую скорость движения корабля", - сообщил ТАСС советник генерального директора центра Валерий Поляков.

"Правильность выбора формы обводов корпуса, снижающая сопротивление движению корабля на 25-30%, проверена в опытовом бассейне центра в ходе многочисленных испытаний моделей и запатентована", - добавил он.

По словам представителя центра, инновационный корпус боевого корабля дает реальную возможность разместить большее количество универсальных вертикальных пусковых установок, до 150-200% от стандартного боекомплекта кораблей дальней морской и океанской зон, оружие противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны.

"Аналогов подобного корпуса у Военно-морских сил США и ведущих стран Запада на сегодняшний день нет, что позволяет российскому военно-морскому флоту построить высокоэффективные боевые корабли океанской зоны, превосходящие по своим характеристикам и составу оружия все современные и перспективные надводные корабли зарубежных флотов", - подчеркнул Поляков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИ им. Крылова
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