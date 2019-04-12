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12.04.2019
Российская газета

Летчики Балтфлота провели ночные посадки на палубу корвета

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Посадки на палубу авианосного корабля отработали экипажи вертолетов морской авиации Ка-27 Балтийского флота в акватории Балтики.

Полеты проходили днем и ночью, летчики сажали вертолеты на корвет "Сообразительный" в дрейфе и на ходу. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время учения совершено более 20 посадок на корабль.

В учебных полетах было задействовано пять экипажей корабельных вертолетов. Ночные полеты занимают особое место в программе их подготовки. Навыки управления вертолетом в условиях ограниченной видимости обязательны для каждого пилота, он должен уметь выполнить полетное задание, взлететь с палубы и сесть на нее, ориентируясь исключительно по приборам.

Летчики во взаимодействии с кораблем отработали также выполнение противолодочных задач в морском полигоне Балтийского флота и тактические приемы поиска и слежения за субмаринами условного противника.

Справка "РГ"

Многоцелевой сторожевой корабль "Сообразительный" - серийный корвет ближней морской зоны проекта 20380, был передан Балтийскому флоту в октябре 2011 года. Впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения (2 тысячи тонн) в кормовой части размещен ангар с взлетно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27 и значительный запас топлива для него (до 20 тонн).


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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