Ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

Президент напомнил, что в последние годы ведется "масштабная планомерная работа" по "комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой".

"Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Он также сообщил, что комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" уже поставлены на боевое дежурство.

Путин отметил, что современными видами вооружения, в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости не имеет аналогов в мире, предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки.

Именно такое, по его словам, "современное, высокоточное и мощное оружие определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских Вооруженных сил".

В связи с этим требования к подготовке личного состава, качеству и интенсивности боевой учебы становятся еще выше, подчеркнул Путин.

"Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных передовых знаний, технологий, умения эффективно их применять. Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач", — заключил президент.